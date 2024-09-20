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Дмитрий Богомолов может стать новым министром строительства Новосибирской области

  • 20/09/2024, 19:00
Автор: Юлия Данилова
Дмитрий Богомолов может стать новым министром строительства Новосибирской области
В правительстве региона официально эту информацию не подтверждают.

Источник редакции Infopro54 в правительстве региона сообщил, что министром строительства Новосибирской области может быть назначен Дмитрий Богомолов. В Минстрое и правительстве региона официально эту информацию комментировать отказались, отметив, что все назначения анонсирует губернатор. Стоит также напомнить, что кандидатуру министра строительства должны согласовать депутаты Законодательного собрания. На ближайшей сессии, которая пройдет 26 сентября,  этот вопрос в повестку для не включен, но он может быть внесен в начале сессии с голоса.

Напомним, предыдущий министр Алексей Колмаков ушел в отставку по собственному желанию 20 августа. В настоящее время и.о. министра является его зам Дмитрий Тимонов. Ранее источники редакции не исключали, что именно он возглавит ведомство.

Дмитрий Богомолов в настоящее время также является замминистра. На эту должность он был назначен 21 декабря 2022 года. До этого времени Богомолов возглавлял региональный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.В статусе замминистра он продолжил решать проблемы дольщиков. Кроме того, Богомолов курировал восстановительные работы, которые Новосибирская область ведет в ЛНР.

С 2005 года Дмитрий Богомолов занимался юридической практикой, в 2017 году стал председателем жилищно-строительного кооператива «Успех», под его руководством был решен вопрос более двух десятков обманутых дольщиков – участников кооператива. С января 2021 года назначен директором Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области, отмечается на сайте правительства.

Ранее редакция сообщала о том, что из мэрии Новосибирска по собственному желанию ушел глава департамента строительства Алексей Кондратьев.

Фото предоставлено пресс-службой Минстроя Новосибирской области.

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : Назначение министра


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