Рекламодателям

Фабрика «Фаворит» не смогла выплатить купон владельцам облигаций

  • 20/09/2024, 18:00
Автор: Юлия Данилова
Фабрика «Фаворит» не смогла выплатить купон владельцам облигаций
Сейчас инвесторы могут потребовать у компании погашения ценных бумаг.

Фабрика ФАВОРИТ» сообщила на сайте раскрытия информации о том, что не исполнила обязательства перед владельцами облигаций. 4 сентября компания должна была выплатить купонный доход в размере 986 тысяч рублей по первому облигационному выпуску. Однако, не смогла выполнить это обязательство. 19 сентября по выпуску наступил фактический дефолт.

— В связи с приостановкой налоговым органом операций по счетам отсутствует возможность произвести выплату купонного дохода с расчетного счета эмитента, —говорится в сообщении компании.

Как уточняется в сообщении, компания пыталась направить средства на выплату купонного дохода в счет исполнения обязательств в последний день технического дефолта от третьего лица, однако НКО АО НРД эту выплату не согласовал и деньги были возвращены на счет. Повторно направленные от третьего лица средства были возвращены с указанием причины — «в связи с внутренней политикой НКО АО НРД».

Финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал» напоминает, что 10 сентября появилась информация о приостановлении операций по счетам фабрики. По данным налоговиков, на 10 сентября размер задолженности компании составлял 9 млн рублей, к 19 сентября долг вырос до 9,8 млн рублей.

— Сейчас у инвесторов появилось право требовать досрочного погашения облигаций выпуска серии Фабрика ФАВОРИТ-БО-01, — подчеркнули эксперты «Юнисервис Капитал».

В компании ООО «ЮЛКМ», которая является представителем владельцев облигаций (ПВО) сообщили, что в ближайшие дни уточнят намерения эмитента по вопросу исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг и свяжутся с основными кредиторами фабрики (банками, факторинговыми компаниями, ФНС и др.), чтобы уточнить их планы по вопросу дальнейшей работы с компанией.

Напомним, второй облигационный заем объемом 60 млн рублей «Фабрика Фаворит» разместила в октябре 2023 года за один день. Кроме того. в обращении находится дебютный заем эмитента. На 10 октября назначено полное погашение облигаций объемом 12,5 млн руб. и выплата 36 купона в размере 128 500 руб, дебютных отмечали в «Юнисервис Капитал».

ООО «Фабрика Фаворит» основано в 2004 году, производитель сыров и масложировой продукции. По итогам работы в первом квартале компания получила выручку 221,4 млн рублей (+18,6%). При этом чистая прибыль эмитента снизилась на 2,3% — до 3,4 млн рублей. Собственник компании — Борис Дегтярев.

Ранее редакция сообщала о том, что компаниям, выходящим на рынок капитала, предлагают выплачивать субсидии.

Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга Новосибирской области.

22

Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : облигации дефолт


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNatЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNb1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNpAЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfQЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNWaЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Федор Плесовских: На рынке взыскания просроченной задолженности в Новосибирской области наблюдается некоторая стабильность

Федор Плесовских: На рынке взыскания просроченной задолженности в Новосибирской области наблюдается некоторая стабильность

Одна из ключевых причин — цифровизация процесса взыскания.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Фабрика «Фаворит» не смогла выплатить купон владельцам облигаций
20/09/24 18:00
Бизнес Финансы
В Новосибирске приставы пришли на помощь человеку с эпилепсией
20/09/24 17:30
Общество
Компаниям, выходящим на рынок капитала, предлагают выплачивать субсидии
20/09/24 17:00
Бизнес ПроБизнес Финансы
Большинство новосибирских родителей помогают детям с домашними заданиями
20/09/24 16:30
Общество
«Это Спарта»: акробатические трюки выполняют жители новосибирской пятиэтажки, чтобы попасть домой
20/09/24 16:05
Общество
На «кольце Ада» в Новосибирске запустили движение по новой развязке
20/09/24 16:00
Бизнес Город
Хозяин кошки пошел ради питомца на воровство в Новосибирске
20/09/24 15:45
Общество
Девушка попыталась через поцелуй передать наркотики подсудимому в суде Новосибирска
20/09/24 15:15
Общество
Мигранта, расчленившего своего земляка в Новосибирске, отправили в СИЗО
20/09/24 14:45
Право&Порядок
Продлено закрытие дороги на улице Красина до проспекта Дзержинского в Новосибирске
20/09/24 14:30
Общество
Дело новосибирской школьницы, изуродовавшей подругу в лесу, направили в суд
20/09/24 14:00
Право&Порядок
Сухо и +19: кусочек лета удастся урвать в ближайшие выходные жителям Новосибирска
20/09/24 13:30
Общество
В МЧС предупредили новосибирцев о высокой пожароопасности на выходных
20/09/24 13:00
Общество
В Новосибирске на продажу выставлен гадальный сундук с колодами карт
20/09/24 13:00
Общество
Житель Затулинки стал свидетелем странных действий курьера у мусорных баков
20/09/24 12:30
Общество
«Большую» частную школу «РОСТ» в Заельцовском районе планируют ввести в 2026 году
20/09/24 12:15
Бизнес Недвижимость Образование
Из-за хранения найденной в поле взрывчатки получил срок житель Новосибирской области
20/09/24 12:00
Право&Порядок
Тысячный реабилитационный сертификат выдали участнику спецоперации в Новосибирской области
20/09/24 11:57
Власть
Новосибирец взял золото в Первенстве Мира по муайтай в Бангкоке
20/09/24 11:30
Спорт
Дни Эрмитажа впервые проходят в Новосибирске
20/09/24 11:22
Власть
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Фаст-фуд, рестораны и гостиницы: где сибиряки все чаще используют кредитную карту
17/09/24 16:58
Банк «Левобережный» увеличил объёмы выдачи кредитов на газификацию в 2 раза
16/09/24 11:26
Банк Уралсиб увеличил выдачи автокредитов в 1,7 раза
16/09/24 9:00
В «Россети Новосибирск» подвели промежуточные итоги подготовки к зиме
12/09/24 13:06
Дмитрий Солнцев: Сбер профинансировал образование сибиряков на миллиард рублей в 2024 году
12/09/24 10:45
Банки отобрали первые проекты Второго межбанковского финтех-акселератора АРБ и Банка Уралсиб
12/09/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска