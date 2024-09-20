Фабрика «Фаворит» не смогла выплатить купон владельцам облигаций

Фабрика ФАВОРИТ» сообщила на сайте раскрытия информации о том, что не исполнила обязательства перед владельцами облигаций. 4 сентября компания должна была выплатить купонный доход в размере 986 тысяч рублей по первому облигационному выпуску. Однако, не смогла выполнить это обязательство. 19 сентября по выпуску наступил фактический дефолт.

— В связи с приостановкой налоговым органом операций по счетам отсутствует возможность произвести выплату купонного дохода с расчетного счета эмитента, —говорится в сообщении компании.

Как уточняется в сообщении, компания пыталась направить средства на выплату купонного дохода в счет исполнения обязательств в последний день технического дефолта от третьего лица, однако НКО АО НРД эту выплату не согласовал и деньги были возвращены на счет. Повторно направленные от третьего лица средства были возвращены с указанием причины — «в связи с внутренней политикой НКО АО НРД».

Финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал» напоминает, что 10 сентября появилась информация о приостановлении операций по счетам фабрики. По данным налоговиков, на 10 сентября размер задолженности компании составлял 9 млн рублей, к 19 сентября долг вырос до 9,8 млн рублей.

— Сейчас у инвесторов появилось право требовать досрочного погашения облигаций выпуска серии Фабрика ФАВОРИТ-БО-01, — подчеркнули эксперты «Юнисервис Капитал».

В компании ООО «ЮЛКМ», которая является представителем владельцев облигаций (ПВО) сообщили, что в ближайшие дни уточнят намерения эмитента по вопросу исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг и свяжутся с основными кредиторами фабрики (банками, факторинговыми компаниями, ФНС и др.), чтобы уточнить их планы по вопросу дальнейшей работы с компанией.

Напомним, второй облигационный заем объемом 60 млн рублей «Фабрика Фаворит» разместила в октябре 2023 года за один день. Кроме того. в обращении находится дебютный заем эмитента. На 10 октября назначено полное погашение облигаций объемом 12,5 млн руб. и выплата 36 купона в размере 128 500 руб, дебютных отмечали в «Юнисервис Капитал».

ООО «Фабрика Фаворит» основано в 2004 году, производитель сыров и масложировой продукции. По итогам работы в первом квартале компания получила выручку 221,4 млн рублей (+18,6%). При этом чистая прибыль эмитента снизилась на 2,3% — до 3,4 млн рублей. Собственник компании — Борис Дегтярев.

Ранее редакция сообщала о том, что компаниям, выходящим на рынок капитала, предлагают выплачивать субсидии.