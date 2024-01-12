Грабителя-кофемана задержали полицейские в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники полиции задержали грабителя, посягнувшего на кофе в магазине на улице Комсомольской в Кировском районе. Охранникам удалось перехватить воришку уже на улице и удерживать до приезда правоохранителей.
— Подозреваемый похитил из магазина 4 банки кофе общей стоимостью более одной тысячи рублей. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в Отдел полиции № 8, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Задержанным оказался 37-летний житель поселка Сузун Новосибирской области, который ранее неоднократно попадал в поле зрения полицейских. На сей раз сибиряку не удастся избежать уголовной ответственности — на него возбуждено дело по статье «Грабеж».
Ранее редакция сообщала о задержании похитителя мандарин — мужчина стащил новогодний фрукт только с пятой попытки, но все равно не успел насладиться лакомством.
Скриншот видео ГУ МВД по Новосибирской области.
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