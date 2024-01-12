49 троллейбусов в этом году получит Новосибирская область

49 троллейбусов с автономным ходом получит Новосибирская область в этом году. Троллейбусы будут распределены между двумя маршрутами города Новосибирска – № 5 и № 23. Об этом сообщает губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Телеграм-канале.

— Благодаря специальному казначейскому кредиту в ближайшее время новый подвижной состав получат 29 районов и 3 муниципальных образования — 117 единиц техники уже получено, — отметил Травников.

Как подчеркнули в Минтрансе региона, дополнительно в этом году запланирована покупка 80 троллейбусов.

Ранее редакция сообщала о том, что троллейбусы по лизингу в Новосибирск поставит компания Минтранса России.