Хакера из Бердска обезвредила ФСБ после атаки на сайт Правительства РФ

Студент из Бердска изучал уязвимость правительственных сайтов с помощью вредоносной программы, которая нейтрализует информационную защиту.
Хакера вычислили сотрудники УФСБ по Новосибирской области и пришли к нему в гости.
― На основании результатов оперативно-разыскной деятельности Управления следствием ОМВД России по городу Бердску в отношении студента возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации», ― сообщили в ведомстве.
Теперь экспериментатору грозит ограничение свободы сроком до 4 лет или крупный штраф в размере до 200 тысяч рублей.
Ранее редакция писала, что житель Новосибирска прокомментировал видео в социальных сетях и получил срок.
Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Новосибирской области.
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