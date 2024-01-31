Хакера из Бердска обезвредила ФСБ после атаки на сайт Правительства РФ

Студент из Бердска изучал уязвимость правительственных сайтов с помощью вредоносной программы, которая нейтрализует информационную защиту.

Хакера вычислили сотрудники УФСБ по Новосибирской области и пришли к нему в гости.

― На основании результатов оперативно-разыскной деятельности Управления следствием ОМВД России по городу Бердску в отношении студента возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации», ― сообщили в ведомстве.

Теперь экспериментатору грозит ограничение свободы сроком до 4 лет или крупный штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Ранее редакция писала, что житель Новосибирска прокомментировал видео в социальных сетях и получил срок.