Убийство женщины с ребенком в Новосибирске взял на контроль Александр Бастрыкин

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело об убийстве женщины и ее пятилетней дочери в Новосибирске.

О внезапном исчезновении 39-летней Ольги и ее маленькой дочки заявила в полицию ее подруга из Казахстана в конце января. Несколько дней женщина не могла дозвониться до приятельницы.

Заявительница рассказала правоохранителям, что Ольга получила наследство, купила квартиру в Кировском районе Новосибирска, дорогой автомобиль и переехала на ПМЖ.

Полиция оперативно приступила к поискам новоиспеченной сибирячки. К делу также подключились следователи-криминалисты регионального СК.

По факту исчезновения Ольги и ее ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

23 января правоохранители уже установили личность подозреваемого и вышли на его след. Им оказался выходец из Таджикистана, который несколько лет назад приехал в Россию и осел в Новосибирске. По словам его знакомых, для получения гражданства мужчина женился на сибирячке. Также известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности.

На жизнь мужчина зарабатывал разными способами, но в основном участием в боях без правил и профессиональных соревнованиях по смешанным единоборствам.

Задержать подозреваемого удалось при пересечении Казахстанско-узбекистанской границы.

— Фигурант объявлен в межгосударственный розыск, принимаются меры к его экстрадиции из Республики Казахстан. Обвиняемому заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — рассказала Infopro54 старший помощник руководителя СУ СК РФ по связям со СМИ Елена Коновалова.

Подробности криминальной драмы читайте в материале Infopro54.