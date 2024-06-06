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«Заказ диаспоры или приказ генерала?»: гаишника Гусева, застрелившего азербайджанца, продолжают выживать из МВД

  • 06/06/2024, 17:27
Автор: Алёна Пятенок
Гаишника Гусева, застрелившего азербайджанца, продолжают выживать из МВД
После того, как инспектор рассказал журналистам о возможной мести за смерть Векила Абдуллаева, его засыпали выговорами.

История, которая началась еще три года назад, после конфликта на дороге с компанией-нарушителей ПДД, продолжается до сих пор.

Роковой выстрел из табельного пистолета, прозвучавший совершенно случайно, разделил жизнь гаишника Александра Гусева на «до» и «после».

И хотя Следственный комитет снял с инспектора все обвинения в убийстве азербайджанца Векила Абдуллаева, признав действия правоохранителя законными и, оставив за ним право на реабилитацию, жизнь не наладилась.

Гусев вернулся на службу, вышел на дорогу, но тут же почувствовал на себе, что системе он больше не нужен.

Уходи, а то хуже будет

С начала 2024 года в Мошковское подразделение госавтоинспекции, где служит Гусев, зачастили проверки. Сначала руководство было в недоумении: аварийность низкая, показатели хорошие, а потом все встало на свои места. Оказалось, что у проверяющих цель только одна ― убрать Гусева. Его непосредственные начальники уже лишились своих должностей за несговорчивость в этом вопросе. Гусев пока держится.

― Сразу ему отказались выдавать оружие, нужно было пройти психолога. Никто не возражал. Но тут получилась накладка. Записан Гусев был на определенное число, об этом было доложено руководству в Новосибирск. А потом вдруг он прошел комиссию на день раньше, случайно получилось, так как был проездом в городе и решил два раза не ездить. Когда об этом узнали в управлении, то сильно возмутились. Во-первых, что не поставили в известность о том, что Гусев у психолога, а во-вторых, что никаких нарушений в психике у Гусева не нашли и разрешение на оружие дали, ― рассказал Infopro54 бывший начальник Мошковской автоинспекции Сергей Комиссар.

Первым под раздачу попал командир отделения. Он не выдержал давления и претензий, ушел на пенсию. Комиссар отказался искать поводы для увольнения опального инспектора и тоже был вынужден написать рапорт.

― Мы все жаловались на ситуацию министру МВД, главе СК, писали Президенту, но никто нас не слышит. Приходят одни отписки. Гусеву уже прямо говорят: «Уходи, а то хуже будет», ― говорит бывший начальник.

Но вот сам инспектор еще не знает, что может быть хуже ― угрозы со стороны его высшего руководства или доносящиеся слухи о мести со стороны диаспоры.

Хотя, не исключено, что увольнения инспектора с такой силой как раз и добиваются те, кому он нужен без погон и госзащиты. Всем известно, что за убитого сотрудника МВД уголовный кодекс предусматривает более жесткое наказание, чем за гражданского.

О расправе над Гусевым, по его словам, намекают даже обычные водители, которых он останавливает на трассе. Поговаривают и местные мигранты, кто поддерживает связь с диаспорой в столице Сибири.

― Он не знает насколько это все правдоподобно. Страх есть. Потому что мы помним, как все происходило три года назад. Эти массовые митинги на площади, окружение больницы и участка полиции, угрозы семье, ― говорит Комиссар.

Пытаясь добиться справедливости, а главное возможности спокойно служить, инспектор поделился своей проблемой с журналистом Infopro54.

После публикации СК начал проверку, а МВД усилило давление.

Засыпали выговорами

Пока Александр Гусев писал заявления о притеснениях на службе в Следственный комитет, указывая на незаконные проверки и выдуманные поводы для его увольнения, а также на давление со стороны новосибирского начальства, противники искали повод для наказания.

Раньше нареканий к службе у инспектора не было. Работал добросовестно, заслужил ведомственные награды МВД всех трех степеней, является почетным ветераном труда РФ. Были даже перспективы продвижения по служебной лестнице.

Теперь задачи поменялись и вместо того, чтобы беречь и ценить опытных сотрудников, от них пытаются избавиться.

Нового повода долго ждать не пришлось. Уже в конце мая автоинспектору объявили выговор и неполное служебное взыскание. В тексте документа, который есть в распоряжении редакции, говорится, что якобы Гусев порвал какое-то объяснение гражданина по административному нарушению. Причем свидетелем этого ужасного поступка стал как раз тот инспектор, который уже несколько месяцев навещает отдел с проверками, выполняя приказ об увольнении неугодного сотрудника.

― Самое интересное, что Гусев никакие документы и объяснения не рвал. Но его честное слово против исполнителя воли начальства, конечно, ничего не значит. Проверяющий якобы видел, значит, все. Выговор готов, ― возмущаются коллеги Александра.

Вступаться за него открыто инспекторы уже боятся. На их глазах покинули службу уже два опытных и смелых руководителя. Стоит отметить, что новобранцы за забором в очереди не стоят. В МВД, как известно, кадровый голод. Но, подумаешь, что не станет нескольких гаишников. В масштабах страны — это сущие пустяки, в масштабах района — почти катастрофа.

А теперь главный вопрос ― кому и почему так не дает покоя гаишник Гусев? Ведь до известных событий он был на хорошем счету, с профессиональной чуйкой на нарушителей, выдавал прекрасные результаты и показатели. Неужели системе МВД плевать на своих подчиненных и на законное оправдание? Кто теперь способен защитить простого инспектора и обеспечить его безопасность? Пока эти вопросы так и остаются риторическими и без ответа.

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Источник фото: предоставлено Сергеем Комиссаром/стоп-кадр с видео.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : СК наказание МВД гаишник Гусев


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