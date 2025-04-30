Град и шквалистый ветер надвигаются на Новосибирск

В Новосибирской области продолжает действовать штормовое предупреждение. Резкая перемена погоды произошла в городе еще вечером 29 апреля, когда на смену аномальной для второй половины весны жаре, пришло резкое похолодание с дождем и ветром. 30 апреля на территории региона тоже прогнозируется шквалистый ветер, а также проливной дождь с градом.

Синоптики Западно-Сибирского УГМС предупредили горожан, что в течение суток 30 апреля в регионе прольются сильные дожди. При этом местами могут пройти сильные ливни с градом. Сопровождать осадки будет шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду и более.

Сильный ветер начнет стихать только в ночь на четверг, 1 мая. Но и температура воздуха при этом понизится сразу до – 4С. Зато первый праздничный день мая будет безоблачным и спокойным. Аномально теплых температур новосибирцам не обещают, но на улице днем установятся вполне комфортные +14…+19С, что соответствует климатическим нормам.

Стоит отметить, что на соседние регионы уже обрушились штормовой ветер с порывами 25 метров в секунду и пыльная буря. В Омской области, как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в соцсетях, шторм разрушил крыши, повредил соцобъекты, погиб один человек.

О сильных порывах ветра предупредили в Иркутской области и Красноярском крае.

В ТАСС, со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, сообщили, что ураганный ветер до 35 м/с и дожди прогнозируются в регионах Сибири на первые майские праздники.

Напомним, долгосрочные прогнозы «Яндекс Погоды» обещают новосибирцам постепенное потепление в течение всего последнего месяца весны. А самый теплый день придется на 30 мая, когда в городе установится вполне летняя температура +21С. Сильных заморозков пока не ожидается. Средняя дневная температура будет держаться в районе +13С. Ясных, пасмурных и дождливых дней будет примерно поровну.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики обещают новосибирцам теплые майские праздники.