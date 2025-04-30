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На рынке сырого молока в России пройдут проверки

  • 30/04/2025, 13:00
На рынке сырого молока в России пройдут проверки
В ФАС предупредили, что разослали запросы почти ста производителям сырого молока

В Федеральной антимонопольной службе России не нашли никаких оснований для произошедшего повышения отпускных цен на сырое молоко. В связи с этим специалисты службы запланировали несколько проверок производителей этой продукции, в том числе и антикартельные.

— Повышению отпускных цен производителей на сырое молоко сопутствовала высокая рентабельность. И антимонопольная служба признала их необоснованными. Про этой причине на рынке сырого молока проводятся проверки, включая антикартельные, — пояснил глава ведомства Максим Шаскольский во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Напомним, в начале весны этого года в ФАС предупредили, что разослали запросы почти ста производителям сырого молока, после чего последует анализ обоснованности устанавливаемых ими оптово-отпускных цен.

В ответ на запрос Infopro54 в адрес Новосибирского УФАС России в пресс-службе ведомства сообщили, что пока поручений ФАС России по проведению проверок производителей сырого молока в регионе не поступало, как не проводился и мониторинг цен на данную продукцию.

—  Дела о нарушении антимонопольного законодательства по данной тематике в настоящее время в области не возбуждены, — добавили в ведомстве.

Несмотря на это, в УФАС предупредили, что не могут разглашать информацию о неплановых проверках производителей.

—  В части внеплановых проверок информация не может быть представлена, так как в силу п. 3.33 Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденного Приказом ФАС России от 25.05.2012 № 340, о проведении проверки по «картельной» статье (ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), проверяемое лицо не уведомляется заранее, —  пояснили в пресс-службе.

Напомним, министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов на заседании комитета по АПК регионального парламента в апреле заявил, что отпускная цена сельхозпроизводителей Новосибирской области на продукты, которые они производят, не меняется в течение года.

— По молоку уже минус 50 копеек. К маю еще прогнозируется снижение. Да, по молоку аграрии работают с рентабельностью в 20%, но они работают честно и отдают продукцию по отпускной цене. То, что мы видим на полках, давайте будем задавать вопросы к смежным структурам, которые дают упаковку, логистику, ГСМ, и т.д. Аграрии остаются стабильными и сохраняют честность перед рынком по отпускным ценам, — говорил Шинделов.

Стоит отметить, что по данным аналитиков ГУ ЦБ, наиболее существенный вклад в рост цен на продукты питания в марте оказали сыры и другие продукты из молока. В середине апреля цены на молочные продукты в магазинах Новосибирска снова резко выросли. Так, цена молока на полках со скидкой перевалила за 100 рублей. Сметана подорожала до 120-140 рублей. Причем продавцы на кассах в разговорах с покупателями отмечали, что скачек был резким — буквально за неделю.

Председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ», член правления Национального союза производителей молока «СОЮЗМОЛОКО», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко считает, что розничная стоимость на молочном рынке Новосибирской области, наконец, достигла своего баланса и дальнейшее повышение стоимости этой продукции может быть связано исключительно с наценкой самих торговых сетей.

— В прошлом году значительно выросли затраты у новосибирских производителей сырого молока. Подорожала электроэнергия, само оборудование и отдельный запчасти к нему, зарплатный уровень стал выше, кредиты. В результате, конечно, подорожало и само сырое молоко. Цены на эту продукции планомерно росли с начала сентября по ноябрь прошлого года. Ближе к зиме рост прекратился. После начала подниматься стоимость и конечного продукта, попадающего непосредственно на полки магазинов. А к апрелю на этом рынке сформировался определённый баланс, в который были заложены все расходы, понесенные переработчиками сырого молока за весь период роста. Дальнейшее же повышение стоимости продукции может быть связано исключительно с наценкой самих торговых сетей, — пояснил корреспонденту Infopro54 Игорь Елисеенко.

Ранее редакция сообщала о том, что шесть предприятий Новосибирской области согласились заморозить цены. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : антикартельные проверки


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