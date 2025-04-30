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На новосибирского провайдера «Сибсети» уже несколько часов идет DDoS-атака

  • 30/04/2025, 14:30
Автор: Юлия Данилова
На новосибирского провайдера «Сибсети» уже несколько часов идет DDoS-атака
Хакеры атакуют филиалы компании в четырех регионах

Новосибирский филиал сообщил об активной DDoS-атаке на на инфраструктуру в 11 часов утра.

— Злоумышленники активизировались перед майскими праздниками. Они перегружают наши серверы множеством запросов, что может вызвать временные сбои в работе личного кабинета и мобильного приложения, — сообщили в компании.

Провайдер заявил, что занимается устранением атаки и восстановлением устойчивой работы систем.

В 12.30 стало известно, что под атаку попали Новокузнецкий, Кемеровский и Красноярский филиалы компании. Провайдер обратился к клиентам с просьбой сохранять спокойствие и предупредил, что связь с технической поддержкой может быть затруднена из-за повышенной нагрузки.

Напомним, предыдущая масштабная атака на интернет-провайдера «Сибирские сети» была в ноябре 2024 года. Клиенты сообщали, что сутки не работало телевидение, были проблемы с подключением интернета.

В октябре была DDoS-атака на «Электронный город», а также на сервисы ВГТРК.

Компания «Сибирские сети» работает в 40 городах России. Услугами провайдера пользуются более 200 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о том, что власти планируют установить государственные тарифы на услуги «белых хакеров». 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Право&Порядок Общество Бизнес Телекоммуникации

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Провайдер Атака хакеров DDOS-атака


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