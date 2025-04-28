Теплые майские праздники обещают синоптики новосибирцам

Трехдневная рабочая неделя, стартовавшая 28 апреля, закончится продолжительными выходными. Многие новосибирцы планируют провести эти дни на природе, оттого прогноз погоды на май особенно актуален. И синоптики уже составили предварительный прогноз на последний месяц весны.

По данным Новосибирского гидрометцентра, майские праздники должны быть тёплыми, без резких перепадов температур. При этом самая комфортная погода установится 1 мая, когда столбик термометров поднимется до +16C. Дождей в этот день синоптики не обещают, хотя облачность будет переменной, а ветер умеренным. Ночью температура воздуха понизится до +2С.

2 мая, в пятницу, погода сильно не изменится, понизившись всего на один градус, до +15С. Но во второй половине дня в Новосибирске могут пройти кратковременные дожди. Ветер также будет умеренным и уже ночью он разгонит тучи над столицей Сибири. При этом столбик термометра опустится до +5С.

3 мая, в субботу, будет еще прохладнее, температура опустится до +12С. Зато на улице будет солнечно и практически безветренно. А вот в ночь на воскресенье воздух за окном может остыть до минусовых температур.

В воскресенье, 4 мая, немного потеплеет и на улице установятся вполне комфортные +14С. Дождя в этот день синоптики не обещают, хотя весь день будет облачно.

Долгосрочные прогнозы «Яндекс Погоды» обещают новосибирцам постепенное потепление в течение всего последнего месяца весны. А самый теплый день придется на 30 мая, когда в городе установится вполне летняя температура +21С. Сильных заморозков пока не ожидается. Средняя дневная температура будет держаться в районе +13С. Ясных, пасмурных и дождливых дней будет примерно поровну.

Ранее редакция сообщала о том, что в мае жителей Новосибирской области ожидают длинные выходные.