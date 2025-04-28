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Теплые майские праздники обещают синоптики новосибирцам

  • 28/04/2025, 15:00
Теплые майские праздники обещают синоптики новосибирцам
Температурный режим последнего месяца весны будет соответствовать климатическим нормам

Трехдневная рабочая неделя, стартовавшая 28 апреля, закончится продолжительными выходными. Многие новосибирцы планируют провести эти дни на природе, оттого прогноз погоды на май особенно актуален. И синоптики уже составили предварительный прогноз на последний месяц весны.

По данным Новосибирского гидрометцентра, майские праздники должны быть тёплыми, без резких перепадов температур. При этом самая комфортная погода установится 1 мая, когда столбик термометров поднимется до +16C. Дождей в этот день синоптики не обещают, хотя облачность будет переменной, а ветер умеренным. Ночью температура воздуха понизится до +2С.

2 мая, в пятницу, погода сильно не изменится, понизившись всего на один градус, до +15С. Но во второй половине дня в Новосибирске могут пройти кратковременные дожди. Ветер также будет умеренным и уже ночью он разгонит тучи над столицей Сибири. При этом столбик термометра опустится до +5С.

3 мая, в субботу, будет еще прохладнее, температура опустится до +12С. Зато на улице будет солнечно и практически безветренно. А вот в ночь на воскресенье воздух за окном может остыть до минусовых температур.

В воскресенье, 4 мая, немного потеплеет и на улице установятся вполне комфортные +14С.  Дождя в этот день синоптики не обещают, хотя весь день будет облачно.

Долгосрочные прогнозы «Яндекс Погоды» обещают новосибирцам постепенное потепление в течение всего последнего месяца весны. А самый теплый день придется на 30 мая, когда в городе установится вполне летняя температура +21С. Сильных заморозков пока не ожидается. Средняя дневная температура будет держаться в районе +13С. Ясных, пасмурных и дождливых дней будет примерно поровну.

Ранее редакция сообщала о том, что в мае жителей Новосибирской области ожидают длинные выходные

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : погода на майские праздники


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