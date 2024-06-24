Новосибирскую школу в Клюквенном построит «Агросервис»

Подведены итоги тендера по выбору подрядчика для строительства школы в жилмассиве «Клюквенный». Как пояснили в пресс-службе АО «АРЖС», в торгах приняли участие три компании: ООО «СМРСТРОЙ», АО «БСТ», ООО ПКФ «АГРОСЕРВИС».

— Победителем стала компания ООО ПФК «АГРОСЕРВИС», которая предложила лучшие условия. Сумма контракта составит 1,9 млрд руб. Подрядчик должен закончить работы до 31 марта 2027 года, — сообщили в агентстве.

Напомним, согласно тендерной документации, подрядчик должен построить школу площадью 20 тысяч кв метров на 1100 мест. На площадке также будет размещаться спортивный стадион, футбольное поле и круговая беговая дорожка, несколько площадок для отдыха и др. В здании выделят площади для мастерских по обработке металла и дерева, технологии, кабинетов домоводства, изобразительного искусства и черчения, лаборантских по биологии, химии и др. Планируемая наполняемость актового зала — 540 мест. В школе также будет два спортивных зала.

На сегодняшний день на площадку микрорайона Клюквенный уже вышли энергетики, которые строят теплосети, а также электросети. Определен проектировщик для детского сада.

По данным «АРЖС» первые застройщики начнут заходить на площадку в ближайшее время. Продажу новых участков застройщикам в «Клюквенном» возобновят в сентябре.

Освоение территории комплексного развития жилмассива Клюквенный запланировано в три этапа. В ходе первого на территории планируется построить 541 тысячу кв. м жилья. На участке также планируется разместить два детсада, школу и поликлинику со станцией скорой помощи. В перспективе в жилмассиве должны быть построены более 1 млн кв. м жилья. Население жилмассива в прогнозном плане составит около 35 тысяч человек. По проекту застройки там будут малоэтажные и среднеэтажные дома. Общие расходы проекта на сегодняшний день составляют более 25 миллиардов рублей. Доходы от продажи прав на землю планируются в размере около 10 миллиардов рублей.

Компания «Агросервис» достраивала школу на Тургенева. Весной 2023 года ООО ПКФ «Агросервис» выиграло тендер на строительство музыкальной школы по ул. Терешковой в Советском районе. Также компания выступала подрядчиком по строительству гимназии №3 в Советском районе Новосибирска. а также являлась подрядчиком строительства общежития НГТУ.

По данным Seldon.Basis, ООО ПКФ «Агросервис» зарегистрировано в 1992 году. Основной вид деятельности по ОКВЭД — строительство жилых и нежилых зданий. Кроме этого, компания работает еще по 25 направлениям. Уставной капитал — 40 млн рублей. Выручка в 2023 году составила 2.06 млрд руб. (-1%), чистая прибыль — 196,8 млн руб. (+63%). Генеральный директор — Светлана Григорьева. На счету компании 173 выигранных госконтрактов на общую сумму 19,6 млрд рублей. Единственным учредителем компании с 2002 года является Сергей Григорьев.

Ранее редакция сообщала об остановке строительства всех концессионных школ.