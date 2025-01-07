Выплаты по беременности и родам повысились в Новосибирской области

В Новосибирской области, как и во всех регионах России, увеличиваются выплаты тем, кто готовится стать матерью в 2025 году, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

— В этом году увеличился размер пособия по беременности и родам. Выплата рассчитывается из среднего заработка за два года, которые предшествовали году начала декретного отпуска, — уточнили в Социальном фонде России (СФР).

С 1 января размер МРОТ в России увеличился до 22 440 рублей. Таким образом, минимальный размер пособий за 140 дней отпуска для работающих женщин составит от 103 285 рублей до 794 355 рублей. За 156 дней — от 115 089 рублей до 885 139 рублей, а за 194 дня — от 143 123 рублей до 1 100 750 рублей.

Стоит отметить, что размер выплаты зависит от зарплаты женщины.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет также подрастет. С 1 января 2025 года минимальный его размер составит 9 227,24 рубля (на основании МРОТ), а максимальный — 68 995,48 рублей.

По данным ЗАГСа Новосибирской области, за 11 месяцев 2024 года в регионе родилось 22 922 детей В 2023 году — 24 231). При этом первенцы появились у 8 825 сибирячек (в прошлом году — у 9 432). С начала 2024 года на свет в регионе появилось 266 двоен и 3 троен, в 2023 году — 251 двойня и 5 троен.

Ранее редакция сообщала, что с января 2025 года в муниципальных детских садах Новосибирска увеличилась родительская плата за присмотр и уход за детьми.