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Застройщики в Новосибирске продают земли, покупатели ждут снижения ставок

  • 03/02/2025, 18:00
Застройщики в Новосибирске продают земли, покупатели ждут снижения ставок
При этом рынок вторичного жилья находится на подъеме

Темпы ввода нового жидья в Новосибирской области постепенно замедляются. Так, по данным Росстата за прошлый год в регионе ввели 2,63 млн кв. м при плане 2,15 млн кв. м. Но эти показатели ниже, чем в 2023 году, на 12,8%.

При этом эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Елена Кудинова утверждает, что запрос на новостройки со стороны покупателей сохраняется.

— Спрос, как был, так и есть. Многие люди хотят жить в новых квартирах. Но высокая процентная ставка на ипотеку поставил этот спрос на паузу. Люди ждут, когда начнется снижение процента по ипотеке. И как только ее понизят покупатели тут же вернутся на рынок первичного жилья, — рассказывает эксперт.

На фоне выжидательной позиции потенциальных покупателей новых квадратов некоторые застройщики спешно продают купленные под застройку земли, опасаясь начинать новые проекты в современных реалиях. И покупатели на эти земли тоже находятся, но и они отодвигают запуск проектов на неопределенные сроки.

— Лишь единицы реализуют проекты, не сдвигая сроков. Рынок занял выжидательную позицию. Все замерли в ожидании снижения процентной ставки, — уточнила Елена Кудинова.

На вторичном рынке ситуация выглядит немного иначе. Сейчас жилые квадраты «с прошлым» пользуются стабильным спросом. Интересно, что заходя на рынок вторички, покупатели готовы оформить ипотеку под любые процентные ставки.

— Но в любом случае люди осторожничают. Если они и решаются на ипотеку, то берут очень небольшую сумму и, как правило, планируют закрыть ее в самые ближайшие сроки. Годами платить огромные проценты не готов никто. Гасить ипотеку чаще всего планируют либо маткапиталом, либо продажей другого объекта. Ипотека на 15-20 лет в современном мире не востребована от слова совсем, — признает эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что проблемы с затовариванием рынка новостроек в Новосибирске начнутся в 2025 году. 

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость


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