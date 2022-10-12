«Утверждение приаэродромной территории «Гвардейского» — повод не только для радости»

— С одной стороны, приказ https://minstroy.nso.ru/page/8389 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации об установлении приаэродромной территории аэродрома государственной авиации «Гвардейский» почти ставит точку в вопросе, который решался много лет. Я говорю о выдаче разрешительной документации по строительству на участках, попадающих в полосы воздушных подходов «Гвардейского», которые расползаются на весь город буквой Х. Строительство на этих участках никак не влияет на движение воздушных судов, так как если самолеты и летят по этим подходам, то достаточно высоко, но формально до установления приаэродромной территории аэродром мог выдавать разрешение только при наличии согласования Роспотребнадзора. А Роспотребнадзор у нас такие согласования выдавать отказывался в силу ряда формальных причин. В итоге люди не могли получить разрешения ни на строительство, ни на реконструкцию любого объекта, расположенного на этих территориях. Сейчас если в кадастре будет прописана приаэродромная территория, то собственник увидит ограничения в реестре. Думаю, что на регистрацию в Роскадастре этих изменений уйдет около месяца — и новосибирские застройщики смогут выдохнуть с облегчением.

Но при этом возникают новые проблемы.

Сейчас уже понятно, что часть участков попали в седьмую подзону приаэродромной территории. Согласно законодательству, на этих участках теперь нельзя не только строить, но и ремонтировать объекты. Речь идет как о коммерческих объектах, так и жилых домах, школах, детсадах и т.д. Собственников участков, которые попали в седьмую подзону, ждет неприятный сюрприз.

Кстати, в Иркутске и Омске есть примеры решения проблем, связанных с объектами, расположенными в седьмой подзоне. В этих регионах устанавливались дополнительные подзоны, где можно было осуществлять строительство и реконструкцию при выполнении шумозащитных мероприятий.

Неприятный сюрприз возможен и для собственников участков, попавших в шестую подзону приаэродромной территории «Гвардейского» — в радиусе 15 км от аэродрома. На этой территории запрещается строить объекты, привлекающие птиц. Но что это за объекты — никто не знает. Их параметры нигде не прописаны. Скорее всего, к ним относятся свалки. Возможно, овощные базы, возможно, различные фермерские хозяйства.

Даже обычная вспашка поля в этой зоне в дневное время может быть запрещена. Несовершенство законодательства может породить много проблем, так как решение будет принимать суд в индивидуальном порядке. Как он трактует «объект, который может привлекать птиц»? Какое количество птиц нельзя привлекать? Пока непонятно… Собственникам объектов, попавшим в шестую зону, нужно внимательно изучать все документы, чтобы не получить проблемы со строительством и реконструкцией своих объектов.

Еще одна проблема, которая в перспективе может очень больно ударить по развитию Новосибирска: в городе существуют еще два аэродрома, где пока не утверждены приаэродромные территории и подзоны. В перспективе они накрывают целые городские районы, то есть в шестую и седьмую подзоны могут попасть промышленные предприятия, сельхозпроизводители со своими полями и фермами и т.д.

На мой взгляд, удивительно, что такой закон, изначально призванный улучшить жизнь граждан, в итоге ее ухудшает. Так что, с точки зрения экономики, чем позже будут приняты приаэродромные территории у двух других городских аэропортов, тем лучше.