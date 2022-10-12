Рекламодателям

«Утверждение приаэродромной территории «Гвардейского» — повод не только для радости»

Максим Федорченко, координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО»):
  • 12/10/2022, 12:14
Автор:

Максим Федорченко, координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей— С одной стороны, приказ https://minstroy.nso.ru/page/8389 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации об установлении приаэродромной территории аэродрома государственной авиации «Гвардейский» почти ставит точку в вопросе, который решался много лет. Я говорю о выдаче разрешительной документации по строительству на участках, попадающих в полосы воздушных подходов «Гвардейского», которые расползаются на весь город буквой Х. Строительство на этих участках никак не влияет на движение воздушных судов, так как если самолеты и летят по этим подходам, то достаточно высоко, но формально до установления приаэродромной территории аэродром мог выдавать разрешение только при наличии согласования Роспотребнадзора. А Роспотребнадзор у нас такие согласования выдавать отказывался в силу ряда формальных причин. В итоге люди не могли получить разрешения ни на строительство, ни на реконструкцию любого объекта, расположенного на этих территориях. Сейчас если в кадастре будет прописана приаэродромная территория, то собственник увидит ограничения в реестре. Думаю, что на регистрацию в Роскадастре этих изменений уйдет около месяца — и новосибирские застройщики смогут выдохнуть с облегчением.

приаэродромная территория

Но при этом возникают новые проблемы.

Сейчас уже понятно, что часть участков попали в седьмую подзону приаэродромной территории. Согласно законодательству, на этих участках теперь нельзя не только строить, но и ремонтировать объекты. Речь идет как о коммерческих объектах, так и жилых домах, школах, детсадах и т.д. Собственников участков, которые попали в седьмую подзону, ждет неприятный сюрприз.

приаэродромная территория

Кстати, в Иркутске и Омске есть примеры решения проблем, связанных с объектами, расположенными в седьмой подзоне. В этих регионах устанавливались дополнительные подзоны, где можно было осуществлять строительство и реконструкцию при выполнении шумозащитных мероприятий.

Неприятный сюрприз возможен и для собственников участков, попавших в шестую подзону приаэродромной территории «Гвардейского» — в радиусе 15 км от аэродрома. На этой территории запрещается строить объекты, привлекающие птиц. Но что это за объекты — никто не знает. Их параметры нигде не прописаны. Скорее всего, к ним относятся свалки. Возможно, овощные базы, возможно, различные фермерские хозяйства.

приаэродромная территория

Даже обычная вспашка поля в этой зоне в дневное время может быть запрещена. Несовершенство законодательства может породить много проблем, так как решение будет принимать суд в индивидуальном порядке. Как он трактует «объект, который может привлекать птиц»? Какое количество птиц нельзя привлекать? Пока непонятно… Собственникам объектов, попавшим в шестую зону, нужно внимательно изучать все документы, чтобы не получить проблемы со строительством и реконструкцией своих объектов.

 

Еще одна проблема, которая в перспективе может очень больно ударить по развитию Новосибирска: в городе существуют еще два аэродрома, где пока не утверждены приаэродромные территории и подзоны. В перспективе они накрывают целые городские районы, то есть в шестую и седьмую подзоны могут попасть промышленные предприятия, сельхозпроизводители со своими полями и фермами и т.д.

На мой взгляд, удивительно, что такой закон, изначально призванный улучшить жизнь граждан, в итоге ее ухудшает. Так что, с точки зрения экономики, чем позже будут приняты приаэродромные территории у двух других городских аэропортов, тем лучше.

226

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство приаэродромная территория новостройки Новосибирска


0
0

Комментировать

пока нет комментариев

Новости компаний

Каталог недвижимости

Кредитный рейтинг Банка «Левобережный» подтвержден агентством «Эксперт РА» на уровне ruA-

11/10/2022, 17:20

Более 200 тысяч пользователей ВТБ установили самоограничения с начала октября в своем мобильном приложении

11/10/2022, 16:40

«Ростелеком Бизнес»: личный рабочий кабинет всегда рядом

11/10/2022, 10:33

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших краткосрочных вкладов

11/10/2022, 10:29

Актуальный разговор

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

«После объявления частичной мобилизации я фактически остался без сотрудников»

Все материалы
Лента новостей

Региональные депутаты узнали о повышении тарифа на капремонт из СМИ

12/10/2022, 13:03

Новосибирцы «прокачали» ЗАГСы города

12/10/2022, 12:51

Экс-депутат Колыванского райсовета исчез в неизвестном направлении

12/10/2022, 12:47

От комфортного «стандарта» до эксклюзивного «бизнеса»: где в Новосибирске большой выбор квартир?

12/10/2022, 12:06

В Новосибирской области появится агробиотехнопарк

12/10/2022, 11:30

Новосибирские оборонные предприятия увеличили количество вакансий

12/10/2022, 11:04

В НГТУ придумали сервис для создания трехмерных моделей индивидуальных имплантатов

12/10/2022, 09:43
Новости Сибири

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

импорт из Китая

Предприниматель доплатил 18 млн рублей за импорт из Китая алмазной мозаики

Правительство РФ озвучило первый блок мер поддержки малого бизнеса и ИП

Рынок металлопроката находится в стадии «разгона»

Новосибирская компания открывает склады на юге и востоке

Экспорт зерна за пределы Новосибирской области упал на 30%

Финансы

инвестиции в стартап

До конца года в Новосибирске планируют создать цифровой акселератор «Долина Сибири»

Налоговая дала разъяснения по самым актуальным вопросам предпринимателей по частичной мобилизации

Куда вложить деньги? В Новосибирске создают платформу для связи инвесторов и стартапов

Новосибирским пенсионерам установят региональную социальную доплату к пенсии

В Красноярске банки могут изъять у ипотечников более 400 квартир

Политика

КПРФ потеряла экс-депутата в Колывани

Экс-депутат Колыванского райсовета исчез в неизвестном направлении

Новосибирский депутат пополнил ряды добровольцев для участия в спецоперации на Украине

Глава Баганского района Новосибирской области уходит добровольцем в зону спецоперации

Федеральные СМИ сообщили о массовых взрывах в украинских городах

Евгений Шестернин назначен министром природных ресурсов

Недвижимость

тарифы на капремонт

Региональные депутаты узнали о повышении тарифа на капремонт из СМИ

От комфортного «стандарта» до эксклюзивного «бизнеса»: где в Новосибирске большой выбор квартир?

В Болотном очередь на получение леса для строительства дома составляет 21 год

Рынок недвижимости Новосибирска затоваривается

Третий этап детского реабилитационного центра прошел Главгосэкспертизу

Технологии

разработки в аграрной отрасли

В Новосибирской области появится агробиотехнопарк

В НГТУ придумали сервис для создания трехмерных моделей индивидуальных имплантатов

В Китае начали лечить онкобольных по технологии новосибирских ученых

Патент — это морок или реальная возможность заработать и привлечь инвестиции?

До конца года в Новосибирске планируют создать цифровой акселератор «Долина Сибири»

Телекоммуникации

новости сегодня

Новосибирцы «прокачали» ЗАГСы города

Бизнес активно подключает сервисы по защите от DDoS-атак

«Дочка» Ростеха запустила производство станций для дальней высокоскоростной связи

Новосибирцы этим летом стали чаще отдыхать в Шерегеше и «русском Тибете»

МегаФон выяснил, где живут самые общительные абоненты Новосибирской области

Агропром

разработки в аграрной отрасли

В Новосибирской области появится агробиотехнопарк

Цены на зерно продолжают падать

В новосибирском Минсельхозе сообщили о росте цен на молоко — по 5-6 копеек за неделю

Аграрии столкнулись с резким снижением закупочных цен на овощи и картофель

Экспорт зерна за пределы Новосибирской области упал на 30%

Транспорт

строительство моста

В Новосибирской области построят новый мост

Сроки доставки грузов из Китая в Россию увеличились до 50-90 дней

72% новосибирских перевозчиков находятся на грани выживания

Строительство нового аэровокзального комплекса в Барнауле намечено на 2023 год

Строительство метро в Омске планируют возобновить в 2024 году

Медицина

разработки для медицины

В НГТУ придумали сервис для создания трехмерных моделей индивидуальных имплантатов

Против экс-министра здравоохранения Иркутской области возбудили 2 дела

В Китае начали лечить онкобольных по технологии новосибирских ученых

Пора готовиться к Новому году с санаторием «Рассвет»

Суд признал законным отказ претенденту на госконтракт по инфекционной больнице

Авто

Руководитель «АвтоВАЗа» призывает отказаться от иномарок в пользу Lada

Руководитель «АвтоВАЗа» призывает отказаться от иномарок в пользу Lada

Тольяттинский «АвтоВАЗ» больше не будет производить Lada XRay из-за санкций

«Соллерс Авто» объявил о запуске нового автомобильного бренда

Самыми угоняемыми автомобилями стали Toyota Camry и Toyota RAV4

Страховщики оценили какие машины стало нецелесообразно восстанавливать после ДТП

Туризм

гастрономический туризм

Новосибирская школа рестораторов взяла первое место на российском конкурсе

Чем регионы Сибири привлекали туристов в 2022 году?

Стоимость авиабилетов из Новосибирска в Ереван взлетела до 196 тысяч рублей

Речные круизы из Новосибирска «садятся на мель» в русле Оби

Новосибирский туристический клуб проверит прокуратура

Общество

тарифы на капремонт

Региональные депутаты узнали о повышении тарифа на капремонт из СМИ

Новосибирские оборонные предприятия увеличили количество вакансий

Мэрия Новосибирска готовит массовые иски в суд к дорожным подрядчикам

Новосибирский депутат пополнил ряды добровольцев для участия в спецоперации на Украине

В ноябре станут известны новые «мусорные» концессионеры

Стиль жизни

новости культуры

7 ярких кино-новинок лета-2022

Клубное превосходство по очкам!

Время расти и время радоваться

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска