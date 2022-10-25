Рекламодателям

Начался суд над экс-чиновником регионального Минкульта

  • 25/10/2022, 17:52
Автор:
суд над чиновником
Уже оглашено обвинительное заключение.

Суд Центрального района Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела в отношении экс-директора ГБУ «Центр креативных индустрий» Виктора Буланкина. Об этом сообщает управление судебного департамента по Новосибирской области. По информации управления, уже оглашено обвинительное заключение.

Виктор Буланкин обвиняется в присвоении денежных средств с использованием служебного положения в сумме 100 тысяч рублей, принадлежащих Министерству культуры, напоминают в управлении департамента.

Уголовное дело в отношении Виктора Буланкина, подозреваемого в мошенничестве, было возбуждено в декабре 2021 года. Практически сразу после возбуждения уголовного дела суд вынес постановление о временном отстранении Буланкина от должности директора «Центра креативных индустрий», который работает в Новосибирской области чуть менее двух лет. Буланкин возглавлял ее со дня создания
По информации с сайта суда Центрального района Новосибирска, материалы дела были переданы судье Татьяне Петровой в конце июля 2022 года. Первое судебное заседание, назначенное на 23 августа, было отложено.

Стоит напомнить, что помимо уголовного дела в отношении Буланкина не всё просто и в отношении Минкульта, в структуре которого работал подозреваемый. Министерство остаётся «безголовым» с середины мая 2022 года после ухода Натальи Ярославцевой на должность директора Новосибирского института мониторинга и развития образования.

По информации Министерства культуры Новосибирской области, Виктор Буланкин возглавлял ГБУ «Центр креативных индустрий» с февраля 2021 года. До этого занимал должность начальника службы координации спецпроектов Новосибирской филармонии и был заместителем председателя Новосибирского областного отделения общественной организации «Союз театральных деятелей РФ».

 

Ранее редакция сообщала об уголовном деле по обвинению в присвоении денежных средств с использованием служебного положения в отношении руководителя одного из промышленных предприятий Новосибирской области.

 

Фото: баз- pixabay.com, автор- StockSnap

546

Рубрики : Власть Право&Порядок Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело суд над чиновником


Спецоперация на Украине

Нидерланды освобождают часть своих компаний от соблюдения антироссийских санкций
25/10/22 14:58
США угрожают России новыми санкциями
25/10/22 12:56
Новые меры поддержки мобилизованных и их семей подготовят в Красноярском крае
24/10/22 15:35
Перестановки в правительстве Томской области

Из Томской области ушел замгубернатора по социальной политике

По собственному желанию.
Читать статью >>
национальный проект жилье и городская среда

Ряд новых дел возбужден в отношении руководства Сузунского района

На сей раз «под раздачей» — заместитель главы администрации.
Читать статью >>
ремонт дорог

На основных магистралях в Новосибирске весной могут появиться новые ухабы

Пока это небольшие рытвины.
Читать статью >>
синхротрон СКИФ

В СО РАН запущена первая очередь линейного ускорителя для синхротрона СКИФ

Это самый первый и самый сложный этап в формировании пучка.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Никита Калинин, юрист ЮП «Курсив»

Что делать, если ваш бизнес попадает под снос по комплексному развитию территории?

Эта тема в Новосибирске приобретает все большую актуальность.
Все материалы
Лента новостей

Из Томской области ушел замгубернатора по социальной политике

25/10/2022, 18:56

Главу Сузунского района заключили под стражу

25/10/2022, 18:48

За ущерб более 460 млн рублей предприниматель получил 3 года условно

25/10/2022, 18:08

Границы аэродрома «Гвардейский» внесены в единый реестр недвижимости

25/10/2022, 17:58
Популярное

WhatsApp «упал»

25/10/2022, 15:27

Экоактивисты призывают не убирать осеннюю листву

25/10/2022, 12:13

KFC переименуют в Rostic’s

25/10/2022, 10:51

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

«Живите на природе и свежем воздухе»: сельская ипотека под 3% годовых

25/10/2022, 17:01

ВТБ запустил новый сервис для дистанционной ипотеки на новостройки

25/10/2022, 10:48

Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в «Днях карьеры» НГУЭиУ

25/10/2022, 09:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска