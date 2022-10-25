Начался суд над экс-чиновником регионального Минкульта

Суд Центрального района Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела в отношении экс-директора ГБУ «Центр креативных индустрий» Виктора Буланкина. Об этом сообщает управление судебного департамента по Новосибирской области. По информации управления, уже оглашено обвинительное заключение.

— Виктор Буланкин обвиняется в присвоении денежных средств с использованием служебного положения в сумме 100 тысяч рублей, принадлежащих Министерству культуры, — напоминают в управлении департамента.

Уголовное дело в отношении Виктора Буланкина, подозреваемого в мошенничестве, было возбуждено в декабре 2021 года. Практически сразу после возбуждения уголовного дела суд вынес постановление о временном отстранении Буланкина от должности директора «Центра креативных индустрий», который работает в Новосибирской области чуть менее двух лет. Буланкин возглавлял ее со дня создания

По информации с сайта суда Центрального района Новосибирска, материалы дела были переданы судье Татьяне Петровой в конце июля 2022 года. Первое судебное заседание, назначенное на 23 августа, было отложено.

Стоит напомнить, что помимо уголовного дела в отношении Буланкина не всё просто и в отношении Минкульта, в структуре которого работал подозреваемый. Министерство остаётся «безголовым» с середины мая 2022 года после ухода Натальи Ярославцевой на должность директора Новосибирского института мониторинга и развития образования.

По информации Министерства культуры Новосибирской области, Виктор Буланкин возглавлял ГБУ «Центр креативных индустрий» с февраля 2021 года. До этого занимал должность начальника службы координации спецпроектов Новосибирской филармонии и был заместителем председателя Новосибирского областного отделения общественной организации «Союз театральных деятелей РФ».

Ранее редакция сообщала об уголовном деле по обвинению в присвоении денежных средств с использованием служебного положения в отношении руководителя одного из промышленных предприятий Новосибирской области.