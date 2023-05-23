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Гранты для молодых ученых и инноваторов приносят пользу Новосибирску

  • 23/05/2023, 09:00
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Гранты для молодых ученых и инноваторов приносят пользу Новосибирску, Анатолий Локоть мэр Новосибирска
Разработки внимательно изучают и интегрируют в деятельность муниципалитета, а в перспективе они могут быть тиражированы и на другие города России.

У ученых и инноваторов растет интерес к грантам

Конкурсы на предоставление грантов для реализации проектов, важных для города и ключевых департаментов мэрии, в Новосибирске проводятся с 2005 года. В 2016 году стартовал конкурс премий в сфере научной и инновационной деятельности для молодых учетных и специалистов.

Гранты для молодых ученых и инноваторов приносят пользу Новосибирску, Анатолий Локоть мэр Новосибирска— С 2018 по 2022 год по этому конкурсу у нас выданы 29 грантов на общую сумму 12,5 млн. Максимальная сумма гранта составляет 500 тысяч рублей, — рассказала редакции Infopro54 главный специалист отдела инноваций и выставочной деятельности мэрии Новосибирска Любовь Горнштейн.

Самые популярные заявки на гранты, которые поступают на конкурсы, по наблюдению собеседницы редакции, касаются развития зеленых и парковых зон, а также совершенствование мер поддержки и обслуживания населения. Все заявки оценивают специалисты — представители профильных департаментов мэрии, они сразу изучают практическую сторону их использования на благо города.

— Новосибирск — город богатый на научные кадры и инновационные идеи, поэтому количество заявок на участие в конкурсах растет. Например, сейчас подводятся итоги конкурса грантополучателей на 2023 год. Всего поступили 19 заявок, 4 из них были отправлены на доработку, 2 заявителям пришлось отказать, 13 поступили на рассмотрение экспертов, — рассказывает Любовь Горнштейн. — К сожалению, возможности финансирования таких проектов у городского бюджета ограничены, но самые креативные и перспективные идеи мы стараемся поддерживать, потому что видим эффективность этой работы.

Чтобы город был красивее

Одним из самых интересных проектов, реализованных молодыми учеными с помощью грантов муниципалитета, в мэрии называют заявку доцента кафедры ботаники и ландшафтной архитектуры Новосибирского государственного аграрного университета Анастасии Белановой, которая получила на проведение исследований 471 тысячу рублей.

— Анастасия — победительница конкурса 2022 года. Она в сжатые сроки разработала технологию микроклонирования яблонь «Рудольф», которые впервые были высажены на Михайловской набережной и снискали большую популярность у горожан, — говорит Любовь Горнштейн.

По словам Анастасии, грант, который она получила в мэрии Новосибирска, очень хорошо подходил для закупки оборудования, необходимого при проведении прикладного исследования.

Гранты для молодых ученых и инноваторов приносят пользу Новосибирску, Анатолий Локоть мэр Новосибирска

Летом 2022 года Анастасия Беланова отобрала молодые побеги яблонь на Михайловской набережной для своего эксперимента

Сейчас мы готовим статью по итогам проведенной работы, а дальше на основе полученного в ходе исследования протокола можно будет менять методику и повышать приживаемость, а также выход посадочного материала, используемого для озеленения города, — пояснила она. — Кроме того, мы смогли отобрать устойчивые экземпляры яблони «Рудольф» и размножить их. Эти растения можно дорастить в питомниках, а потом также включить в проекты благоустройства Новосибирска. Для городского хозяйства очень важны устойчивые сорта растений с высокой выживаемостью. До сих пор в городских питомниках не было растений, которые по декоративным качествам могли бы сравниться с этими яблонями.

В перспективе Анастасия Беланова намерена дальше изучать яблони, чтобы повышать их устойчивость в сибирском климате, и планирует работать с другими культурами, которые тоже можно будет использовать для проектов благоустройства города.

Адаптация к взрослой жизни

Грант на реализацию социально значимого проекта в 2022 году также получила начальник отдела профориентации, ассистивного и постдипломного сопровождения Центра инклюзивного сопровождения НГТУ НЭТИ Евгения Старикова: 238 тысяч рублей на исследование изменений системы социального сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Гранты для молодых ученых и инноваторов приносят пользу Новосибирску, Анатолий Локоть мэр Новосибирска— Когда человек работает в системе высшего образования, в сфере научной деятельности, он стремится к использованию любых возможностей, чтобы двигать науку вперед. Одним из таких инструментов является участие в грантовых программах. Именно поэтому я решила принять участие в конкурсе и рада, что мой научный грант нашел поддержку муниципалитета, — говорит Евгения Старикова.

Суть работы Евгении заключается в разработке модели сопровождения детей, которые выходят из учреждений интернатного типа, оказании им помощи в адаптации к взрослой жизни.

— Грант реализован успешно. В заключении, которое мы получили, говорится, что мэрия Новосибирска в лице департамента социальной политики заинтересована в разработке такой модели. Разработана модель системы социального сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории города, а также даны рекомендации по ее эффективному функционированию, — поясняет Евгения Старикова.

Сейчас результаты эмпирического социологического исследования опубликованы в 4 сборниках научных журналов, из которых 3 публикации в научных журналах — изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий (Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации) и публикация в сборнике «Научные труды СПбГИПСР» (РИНЦ).

— В перспективе это позволит усовершенствовать систему социального сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа не только на территории Новосибирска, но и в других субъектах РФ, — уверена Евгения.

Главное — безопасность

Глобальные перспективы и у проекта кандидата технических наук, доцента кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ НЭТИ Алексея Кожевникова. Он получил грант в размере почти 480 тысяч рублей на реализацию проекта повышения эксплуатационной надежности опор контактной сети трамвайных путей.

Гранты для молодых ученых и инноваторов приносят пользу Новосибирску, Анатолий Локоть мэр Новосибирска

27 мая 2021 года в мэрии награждали молодых ученых — мэр Новосибирска Анатолий Локоть (слева) вручает одному из победителей конкурса грантов в форме субсидий Алексею Кожевникову диплом

— Мы готовили кандидатскую диссертацию, посвященную расчетно-экспериментальной оценке технического состояния опор линий электропередач — решетчато-башенных конструкций, которые стоят по полям, вдоль трасс. Мы придумали способ, как определять их техническое состояние без полноценного инструментального контроля, когда ЛЭП приходится отключать на несколько дней, за счет экспресс-диагностики, которая занимает 3 минуты, — говорит ученый. — По нашим оценкам, обследуя 100 опор в год, в течение 3 лет можно отбить все затраты, даже если мы будем находить менее 3 опор, которые потенциально опасны.

Ученые предположили, что это способ также можно экстраполировать на оценку состояния конструкций транспортной инфраструктуры города для предотвращения чрезвычайных ситуаций. В ходе работы в рамках гранта было установлено, что конструкции трамвайной сети можно диагностировать таким способом, но возникли некоторые сложности.

— По нормативной документации не допускается накренивание таких конструкций, а с точки зрения нашего подхода эти конструкции абсолютно исправны, — их только нужно выправить, и они будут дальше функционировать. Подобные прецеденты мы видели на улице Петухова, где одна из опор наклонена на проезжую часть, а по нашим замерам она абсолютно ликвидна, просто грунт подкачал в данном месте. Считаем, что в городском хозяйстве нужно комбинировать предложенный нами подход с визуальным осмотром и здравым смыслом, — рассуждает Алексей Кожевников. — Экспресс-диагностика позволяет выявить степень износа опор, то есть сформировать зазор по времени на ремонт и раскачку бюрократической машины по замене конструкций. То есть не прямо сейчас менять все опоры по трамвайной сети, а запланировать это в виде долгосрочного проекта, с выделением наиболее проблемных зон, чтобы обеспечить безопасность движения.

Дальнейшее внедрение экспресс-диагностики в городском хозяйстве, по его словам, возможно, но только после корректировки нормативной документации и правовой базы для работы с методикой на постоянной основе.

Более подробно познакомиться с условиями получения грантов мэрии, а также узнать об актуальных конкурсах можно на специализированном сайте.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска

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Рубрики : Общество Власть Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : поддержка бизнеса наука в Новосибирска Мэрия Новосибирска мэр Новосибирска Анатолий Локоть


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