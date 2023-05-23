Гранты для молодых ученых и инноваторов приносят пользу Новосибирску

У ученых и инноваторов растет интерес к грантам

Конкурсы на предоставление грантов для реализации проектов, важных для города и ключевых департаментов мэрии, в Новосибирске проводятся с 2005 года. В 2016 году стартовал конкурс премий в сфере научной и инновационной деятельности для молодых учетных и специалистов.

— С 2018 по 2022 год по этому конкурсу у нас выданы 29 грантов на общую сумму 12,5 млн. Максимальная сумма гранта составляет 500 тысяч рублей, — рассказала редакции Infopro54 главный специалист отдела инноваций и выставочной деятельности мэрии Новосибирска Любовь Горнштейн.

Самые популярные заявки на гранты, которые поступают на конкурсы, по наблюдению собеседницы редакции, касаются развития зеленых и парковых зон, а также совершенствование мер поддержки и обслуживания населения. Все заявки оценивают специалисты — представители профильных департаментов мэрии, они сразу изучают практическую сторону их использования на благо города.

— Новосибирск — город богатый на научные кадры и инновационные идеи, поэтому количество заявок на участие в конкурсах растет. Например, сейчас подводятся итоги конкурса грантополучателей на 2023 год. Всего поступили 19 заявок, 4 из них были отправлены на доработку, 2 заявителям пришлось отказать, 13 поступили на рассмотрение экспертов, — рассказывает Любовь Горнштейн. — К сожалению, возможности финансирования таких проектов у городского бюджета ограничены, но самые креативные и перспективные идеи мы стараемся поддерживать, потому что видим эффективность этой работы.

Чтобы город был красивее

Одним из самых интересных проектов, реализованных молодыми учеными с помощью грантов муниципалитета, в мэрии называют заявку доцента кафедры ботаники и ландшафтной архитектуры Новосибирского государственного аграрного университета Анастасии Белановой, которая получила на проведение исследований 471 тысячу рублей.

— Анастасия — победительница конкурса 2022 года. Она в сжатые сроки разработала технологию микроклонирования яблонь «Рудольф», которые впервые были высажены на Михайловской набережной и снискали большую популярность у горожан, — говорит Любовь Горнштейн.

По словам Анастасии, грант, который она получила в мэрии Новосибирска, очень хорошо подходил для закупки оборудования, необходимого при проведении прикладного исследования.

Сейчас мы готовим статью по итогам проведенной работы, а дальше на основе полученного в ходе исследования протокола можно будет менять методику и повышать приживаемость, а также выход посадочного материала, используемого для озеленения города, — пояснила она. — Кроме того, мы смогли отобрать устойчивые экземпляры яблони «Рудольф» и размножить их. Эти растения можно дорастить в питомниках, а потом также включить в проекты благоустройства Новосибирска. Для городского хозяйства очень важны устойчивые сорта растений с высокой выживаемостью. До сих пор в городских питомниках не было растений, которые по декоративным качествам могли бы сравниться с этими яблонями.

В перспективе Анастасия Беланова намерена дальше изучать яблони, чтобы повышать их устойчивость в сибирском климате, и планирует работать с другими культурами, которые тоже можно будет использовать для проектов благоустройства города.

Адаптация к взрослой жизни

Грант на реализацию социально значимого проекта в 2022 году также получила начальник отдела профориентации, ассистивного и постдипломного сопровождения Центра инклюзивного сопровождения НГТУ НЭТИ Евгения Старикова: 238 тысяч рублей на исследование изменений системы социального сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

— Когда человек работает в системе высшего образования, в сфере научной деятельности, он стремится к использованию любых возможностей, чтобы двигать науку вперед. Одним из таких инструментов является участие в грантовых программах. Именно поэтому я решила принять участие в конкурсе и рада, что мой научный грант нашел поддержку муниципалитета, — говорит Евгения Старикова.

Суть работы Евгении заключается в разработке модели сопровождения детей, которые выходят из учреждений интернатного типа, оказании им помощи в адаптации к взрослой жизни.

— Грант реализован успешно. В заключении, которое мы получили, говорится, что мэрия Новосибирска в лице департамента социальной политики заинтересована в разработке такой модели. Разработана модель системы социального сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории города, а также даны рекомендации по ее эффективному функционированию, — поясняет Евгения Старикова.

Сейчас результаты эмпирического социологического исследования опубликованы в 4 сборниках научных журналов, из которых 3 публикации в научных журналах — изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий (Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации) и публикация в сборнике «Научные труды СПбГИПСР» (РИНЦ).

— В перспективе это позволит усовершенствовать систему социального сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа не только на территории Новосибирска, но и в других субъектах РФ, — уверена Евгения.

Главное — безопасность

Глобальные перспективы и у проекта кандидата технических наук, доцента кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ НЭТИ Алексея Кожевникова. Он получил грант в размере почти 480 тысяч рублей на реализацию проекта повышения эксплуатационной надежности опор контактной сети трамвайных путей.

— Мы готовили кандидатскую диссертацию, посвященную расчетно-экспериментальной оценке технического состояния опор линий электропередач — решетчато-башенных конструкций, которые стоят по полям, вдоль трасс. Мы придумали способ, как определять их техническое состояние без полноценного инструментального контроля, когда ЛЭП приходится отключать на несколько дней, за счет экспресс-диагностики, которая занимает 3 минуты, — говорит ученый. — По нашим оценкам, обследуя 100 опор в год, в течение 3 лет можно отбить все затраты, даже если мы будем находить менее 3 опор, которые потенциально опасны.

Ученые предположили, что это способ также можно экстраполировать на оценку состояния конструкций транспортной инфраструктуры города для предотвращения чрезвычайных ситуаций. В ходе работы в рамках гранта было установлено, что конструкции трамвайной сети можно диагностировать таким способом, но возникли некоторые сложности.

— По нормативной документации не допускается накренивание таких конструкций, а с точки зрения нашего подхода эти конструкции абсолютно исправны, — их только нужно выправить, и они будут дальше функционировать. Подобные прецеденты мы видели на улице Петухова, где одна из опор наклонена на проезжую часть, а по нашим замерам она абсолютно ликвидна, просто грунт подкачал в данном месте. Считаем, что в городском хозяйстве нужно комбинировать предложенный нами подход с визуальным осмотром и здравым смыслом, — рассуждает Алексей Кожевников. — Экспресс-диагностика позволяет выявить степень износа опор, то есть сформировать зазор по времени на ремонт и раскачку бюрократической машины по замене конструкций. То есть не прямо сейчас менять все опоры по трамвайной сети, а запланировать это в виде долгосрочного проекта, с выделением наиболее проблемных зон, чтобы обеспечить безопасность движения.

Дальнейшее внедрение экспресс-диагностики в городском хозяйстве, по его словам, возможно, но только после корректировки нормативной документации и правовой базы для работы с методикой на постоянной основе.

Более подробно познакомиться с условиями получения грантов мэрии, а также узнать об актуальных конкурсах можно на специализированном сайте.