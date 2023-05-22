В Новосибирске в этом году завершат ремонт улицы Ипподромской

О том, что в этом году будет завершен ремонт на ул. Ипподромской, а также примыкающий к ней участок ул. Танковой, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Кроме того, по его словам, капитальный ремонт планируется на ул. Народной, которая является альтернативой ул. Богдана Хмельницкого.

— В этом году ул. Ипподромская будет приведена в нормативное состояние на всём протяжении, включая выход на четвёртый мост. Важно закончить эти работы в текущем году одновременно с завершением строительства четвёртого моста, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Сейчас идёт ремонт в точках примыкания улиц Ипподромской, Народной и Танковой. Танковая, как продолжение Ипподромской, ремонтируется по нашей региональной программе.

Начальник МКУ «УДС» Виктор Хихлов напомнил, что работы на ул. Ипподромской ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Они были начаты в 2021 году. Завершение работ планируется в конце сентября. На ул. Танковой и ул. Народной — в конце августа.

Мэр Анатолий Локоть отметил, что на особом контроле – оформление примыканий дорожного покрытия к колодцам подземных коммуникаций. В этом году, как и в прошлом, качество выполненных работ контролируют независимые эксперты. На ул. Народной уложен первый слой асфальта, сделаны вырубки и отправлены в лабораторию. Если результаты будут признаны удовлетворительными, работы продолжатся.

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