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Новосибирский филиал Банка Уралсиб стал партнером «Битвы мозгов»

  • 23/05/2023, 09:00
19 мая в МЦ «Содружество» г. Новосибирска состоялся профессиональный турнир библиотекарей «Битва мозгов», организатором которого выступило муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Новосибирска «Центральная городская библиотека им. К. Маркса».

Новосибирский филиал Банка Уралсиб стал партнером «Битвы мозгов»Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске стал официальным партнером мероприятия.

В турнире приняли 13 команд библиотекарей города Новосибирска и Новосибирской области в возрасте от 18 до 35 лет. В ходе состязания участники турнира ответили на вопросы, относящиеся к профессиональной деятельности, решали ситуационные задачи, находили способы решения актуальных проблем в библиотечной сфере, а также смогли защитить свои проекты. Победителями стали команды, набравшие самое большое количество баллов по итогам трех этапов турнира. Командам-победителям турнира были вручены подарки от Банка Уралсиб.

«Процессы, происходящие сегодня в библиотечном деле, требуют от специалиста развития новых навыков и умений, освоения передовых технологий и внедрения инновационного опыта», – отметила директор Центральной городской библиотеки им. К. Маркса Евгения Тихоненко.

«Банк Уралсиб принимает активное участие в поддержке социально значимых мероприятий. Мы рады возможности оказать поддержку турниру по профессиональному мастерству работников библиотек. Польза таких мероприятий очевидна: они способствуют повышению профессионального уровня работников и развитию компетенций, расширению круга знакомств из числа коллег. Банк Уралсиб готов и дальше развивать сотрудничество с учреждениями культуры Новосибирска и области», — отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Новосибирск Наталья Голубева.

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Фото предоставлено рекламодателем

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#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

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Регионы: Новосибирск

Теги : финансы турнир библиотекарей «Битва мозгов» банки Банк Уралсиб


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