Граждан России и Китая осудили за контрабанду леса

За контрабанду лесоматериалов, выявленную таможенниками в Чите, осуждены участники преступной группы – граждане России и КНР.

Организовал незаконный бизнес житель Забайкальского края, который заключил внешнеторговые контракты с китайскими партнерами. Граждане КНР финансировали преступную деятельность группы и распоряжались товаром.

Россияне привлекали различные фирмы в Забайкальском крае и Бурятии для участия в незаконном экспорте лесоматериалов.

В 2020 году в отношении гендиректора фирмы были возбуждены уголовные дела о контрабанде лесоматериалов и создании преступного сообщества.

В 2024 году в Чите вступил в силу приговор, которым организатору преступной группы назначили 14 лет лишения свободы со штрафом. Остальные члены преступной группы приговорены к различным срокам лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что более 15 тонн контрабандного нефрита задержали таможенники в Новосибирске.