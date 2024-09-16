Граждан России и Китая осудили за контрабанду леса

За контрабанду лесоматериалов, выявленную таможенниками в Чите, осуждены участники преступной группы – граждане России и КНР.
Организовал незаконный бизнес житель Забайкальского края, который заключил внешнеторговые контракты с китайскими партнерами. Граждане КНР финансировали преступную деятельность группы и распоряжались товаром.
Россияне привлекали различные фирмы в Забайкальском крае и Бурятии для участия в незаконном экспорте лесоматериалов.
В 2020 году в отношении гендиректора фирмы были возбуждены уголовные дела о контрабанде лесоматериалов и создании преступного сообщества.
В 2024 году в Чите вступил в силу приговор, которым организатору преступной группы назначили 14 лет лишения свободы со штрафом. Остальные члены преступной группы приговорены к различным срокам лишения свободы.
Ранее редакция сообщала о том, что более 15 тонн контрабандного нефрита задержали таможенники в Новосибирске.
Источник фото: предоставлено пресс-службой Читинской таможни.
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