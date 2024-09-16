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Парикмахера отправили за решетку на 13 лет за попытку теракта в военкомате Новосибирска

  • 16/09/2024, 15:23
Автор: Ольга Кирсанова
Парикмахера отправили за решетку на 20 лет за попытку взорвать военкомат в Новосибирске
Выйти на террориста оперативникам помогли записи с камер видеонаблюдения.

В Новосибирске огласили приговор 27-летнему Евгению Ряполову*, обвиняемому в покушении на теракт путем совершения взрыва и поджога военкомата, незаконное изготовление взрывчатых веществ, их хранение и транспортировку.

— Ряполов признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на общий срок 13 лет, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальные 10 лет — в исправительной колонии строго режима. Также осужденному назначен штраф в размере 248 тысяч рублей, — сообщили во Втором Восточном окружном военном суде.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 5 декабря 2023 года. Охранник обнаружил самодельное взрывное устройство, спрятанное в консервную банку, на подоконнике военкомата в Октябрьском районе города. Прибывшая на место саперная группа Росгвардии обезвредила СВУ.  Элементы устройства были отправлены на экспертизу.

На установление личности и задержание злоумышленника сотрудникам регионального УФСБ потребовалось несколько дней. Оперативники изучили все записи с камер видеонаблюдения по маршруту подозреваемого и с близлежащих зданий. Сам момент, когда подрывник принес устройство, тоже попало в кадр. На записи отчетливо видно, как молодой мужчина в темном пуховике и синих джинсах, спрятав лицо под маской и накинув капюшон, аккуратно оставляет взрывчатку на подоконнике военкомата.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан житель Новосибирска Евгений Ряполов*.

Следствием установлено, что он самостоятельно изготовил и заложил СВУ в здание военкомата, приведя его в боевое состояние. Таким образом он преследовал цель воспрепятствовать проведению специальной военной операции.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», « Незаконное изготовление взрывчатых веществ» и «Покушение на теракт».

Ранее редакция уже рассказывала о задержанном. Он оказался уже знаком оперативникам по своим былым «подвигам».  Ряполов, ранее являвшийся сторонником праворадикальной идеологии, был осужден в 2016 году и отбывал наказание за хранение взрывчатки, которую планировал использовать для подрыва мечети. После освобождения националист устроился в солидный барбершоп, но не изменил своим преступным убеждениям.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Фото: судебный департамент Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Сибирь Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : УФСБ приговор за терроризм парикмахер видео с камер


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