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Компания из Бердска построит новый корпус лицея №113 почти за 997 млн рублей

  • 16/09/2024, 14:30
Автор: Оксана Мочалова
Компания из Бердска построит новый корпус лицея почти за 997 млн рублей
Начальная цена лота составляла 1,04 млрд рублей.

В Новосибирске определился подрядчик по строительству дополнительного корпуса лицея №113 на ул. Бориса Богаткова, 241/1. Управление капитального строительства (УКС) мэрии Новосибирска подписало контракт на выполнение работ с АО «Бердский строительный трест» (АО «БСТ»). Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В тендере принимали участие две компании. АО «Бердский строительный трест» согласилось выполнить работы за 996,99 млн рублей (начальная стоимость лота составляла 1,04 млрд рублей).

Согласно документации, школа рассчитана на 650 учеников (обучающиеся 5-11 классов). Здание будет сложной конфигурации, переменной этажности: 4-5, в том числе 4 надземных и 1 подвальный этаж. Общая площадь нового корпуса — 15 тысяч кв. метров.

Предполагается, что планировочная структура школы будет коридорного типа. На втором и третьем этаже коридор планируется замкнуть в кольцо. Это позволит все основные кабинеты располагать у наружного контура, а вспомогательные — по внутреннему контуру.

Классы начальной школы (1-4 классы) продолжат обучение в существующем здании школы.

В мэрии Новосибирска отмечали, что в бюджете города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на строительство объекта предусмотрены бюджетные ассигнования в размере свыше 1,5 млрд рублей. Из них более 1,4 млрд рублей — средства областного бюджета и более 100 млн рублей — из бюджета города.

Все работы должны быть завершены к 9 ноября 2026 года.

По данным Минобразования Новосибирской области, в 2023/2024 учебном году в лицее №113 занимались 1230 школьников. Его проектная мощность — 614 человек.

Начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев отмечал, что в этом году в школы Новосибирска пришли учиться более 221 тыс. учеников. Это на 5 тысяч больше, чем годом ранее. В первый класс зачислены около 24 тысяч детей — на 1,5 тысячи больше, чем годом ранее. 170 школ учатся в две смены с коэффициентом заполнения от 1,1 до 2.

По данным Seldon Basis, АО «Бердский строительный трест» зарегистрировано в июне 1992 года в городе Бердске. Уставной капитал компании — 100 тысяч рублей. Основной вид деятельности — Строительство жилых и нежилых зданий». Данные об учредителях закрыты. Генеральный директор организации — Павел Воронин. Согласно финансовым отчетам за 2023 год, выручка компании составила 3,1 млрд рублей (в 2022 году — 1,5 млрд рублей), чистая прибыль — млн рублей (в 2022 году — 7,6 млн рублей). В активе АО «Бердский строительный трест» 94 госконтракта на общую сумму 17,4 млрд рублей. Наиболее часто контракты заключались c ГКУ НСО «УКС» (основной заказчик).

Ранее редакция сообщала,  что рассматривается вопрос замены концессионера для строительства школ в Новосибирске.

Источник фото: freepik.com,  автор- zinkevych

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Образование

Регионы: Новосибирская область

Теги : Строительство школы образование


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