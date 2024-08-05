Поклонник фюрера из Бердска заплатит за любовь к нацизму 350 тысяч рублей

Новосибирский областной суд огласил приговор 23-летнему жителю города Бердска, который обвинялся в реабилитации нацизма.
9 мая 2022 года, Егор Синько разместил на личной странице в «ВКонтакте» видеоролик «Дно Победы» и оставил под ним свои комментарии с выражающим явное неуважение к обществу сведениях о Победе в Великой Отечественной войне. Видео также содержало негативную оценку Георгиевской ленты.
Преступление выявили сотрудники УФСБ региона. Совместно со следователями СК силовики задержали фигуранта и провели в его доме обыски.
В судебном заседании Синько вину признал полностью и раскаялся в содеянном.
— Егор Синько признан виновным в инкриминируемом ему преступлении. Ему назначен штраф в размере 350 тысяч рублей. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также с размещением обращений и иных комментариев, изображений и материалов общественно-политического характера на срок 1 год, — сообщили в суде.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский областной суд огласил приговор Эмили Валеевой, обвиняемой в реабилитации нацизма. В суде было установлено, что в день празднования 77-й годовщины Победы в ВОВ Валеева написала в паблике «Тушеные вентиляторы с мясом» в ВКонтакте, администратором которого она являлась, неуважительный пост в адрес защитников Отечества.
Источник фото: Новосибирский областной суд.
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