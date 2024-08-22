Новосибирских альпинистов, попавших под обвал в горах Пакистана, спустили с высоты.
— Их спустили сегодня, вертолётами доставили в госпиталь. Их здоровью ничего не угрожает, — сообщили Om1 Новосибирск пресс-службе Федерации альпинизма России.
В начале августа группа альпинистов из Новосибирска в составе пяти человек отправились на вершину Гашербрум IV в Пакистане, чтобы найти тело другого альпиниста — Дмитрия Головченко, пропавшего здесь в прошлом году.
В поисках участвовали: Сергей Нилов, Алексей Баутин, Михаил Миронов, Сергей Миронов и Евгений Яблоков.
Когда Мироновы и Нилов работали на ледопаде, произошел обвал. По предварительным данным, Сергей Миронов получил перелом бедра и ребер, у Михаила Миронова «серьезных травм нет». Еще один альпинист находится в критическом состоянии.
До сегодняшнего дня они были заблокированы на высоте 6200–6400 метров.
Ранее редакция сообщала о том, что альпинист Евгений Глазунов погиб при восхождении на вершину горы Аксу в Баткенской области Киргизии. Его похоронили в Новосибирске, где проживает его мама.
Источник фото: официальная страница Федерации альпинизма России в «ВКонтакте»
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