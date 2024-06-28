Гриб размером со страусиное яйцо нашли в Новосибирской области

В Куйбышеве нашли на обочине огромный круглый гриб.
Женщина поделилась фотографией с другими «тихими охотниками» в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024».
Она определила этот гриб как головач.
— Значит, не только у нас в огороде растут. Расползаются по грибнице, — отметила женщина.
Гриб съедобен только в молодом виде, когда мякоть его упругая, плотная, белого цвета.
— Вот это да! Головач со страусиное яйцо, — прокомментировал один из пользователей находку.
Ранее редакция сообщала о том, что сезон белых грибов начался в Новосибирской области.
Источник фото: Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024 / Автор —
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru