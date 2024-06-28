Гриб размером со страусиное яйцо нашли в Новосибирской области

В Куйбышеве нашли на обочине огромный круглый гриб.

Женщина поделилась фотографией с другими «тихими охотниками» в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024».

Она определила этот гриб как головач.

— Значит, не только у нас в огороде растут. Расползаются по грибнице, — отметила женщина.

Гриб съедобен только в молодом виде, когда мякоть его упругая, плотная, белого цвета.

— Вот это да! Головач со страусиное яйцо, — прокомментировал один из пользователей находку.

Ранее редакция сообщала о том, что сезон белых грибов начался в Новосибирской области.