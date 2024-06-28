Жительница Новосибирска на эвакуаторе забрала у бывшего мужа дорогой Land Rover

Жительница Новосибирска забрала у бывшего мужа автомобиль Land Rover за 6 миллионов рублей. Джип достался женщине при разделе имущества после развода, но экс-супруг не торопился прощаться с дорогим внедорожником.
— Мужчина сообщил приставу, что автомобиль находится в одном из сел Коченевского района и если надо, пусть бывшая сама приезжает и забирает его. Судебный пристав-исполнитель проверил полученную информацию. Действительно, по указанному должником адресу находилась машина, — рассказали в УФССП по Новосибирской области.
Несмотря на отсутствие ключей от машины, сибирячка решила ее забрать. В присутствии служителя Фемиды внедорожник погрузили на эвакуатор и доставили в Новосибирск.
Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска заплатил полмиллиона долга, чтобы не лишиться своей Toyota Camry.
Источник фото: пресс-служба УФССП по НСО.
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