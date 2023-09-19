Грибники из Новосибирска встретили мумию, зомби и смерть с косой

Сибирячки отправились искать грибные места у деревни Гусиный Брод. Так они оказались рядом с местными дачами, где самый крайний от трассы участок охраняли чудовищные статуи в виде мумий, зомби и смерти с косой.

— Также в окнах домика растянута дохлая летучая мышь, — сообщила в беседе с изданием VN.ru жительница Новосибирска Е.

Навевающие страх и ужас статуи в виде монахов в капюшонах и смерти с косой в последнее время стали популярным развлечением талантливых умельцев. В Интернете можно встретить множество вариантов исполнения народного творчества. Делают фигуры из тряпок и цемента, а потом они замечательно работают в качестве пугала для дачных воров.

Видео от Елены Геннадьевны в сообществе ВК «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023»