Новосибирцы могут получить 250 тысяч рублей на добрые дела

Новосибирцы могут получить до 250 тысяч рублей на добрые дела от мэрии города. Приём заявок на гранты откроется 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

19 сентября начнут учить, как оформлять документы на гранты, чтобы повысить свои шансы на успех. Первый семинар пройдет в Дзержинском районе.

— На каждый муниципальный грант претендуют минимум две заявки. Общая сумма бюджетных средств, предусмотренных на выделение грантов в виде субсидий, в следующем году составит 17 миллионов рублей. Правильно оформленная заявка имеет гораздо больше шансов на успех, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Средняя сумма гранта по опыту 2023 года — 168 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска восстановила поворот у ЖК «Панорама».