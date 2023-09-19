Вандалы покусились на растения в парках Новосибирска

В городских парках и скверах Новосибирска участились случаи вандализма. Дирекция городских парков просит бережней относится к природе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— Нам очень приятно получать от наших горожан положительные отзывы, и мы видим, что наша работа прошла не зря. Но, к огромному сожалению, некоторые гости парков считают высаженные цветы и деревья своей собственностью, — отметили в дирекции.

Отдельно говорится о том, что в парке «Березовая роща» вандалы выкопали кусты можжевельника около фонтана, розы и другие цветы, а у новых пурпурных берез срезали ветки. Но хулиганы не учли то, что такие саженцы не приживутся и погибнут из-за травмированной корневой системы.

На Михайловской набережной любители красивых фотографий вытоптали клумбу с лавандой. Мискантусы каждый сезон срезаются и вырываются с корнем для украшения собственного дома.

В Центральном парке около входа со стороны улицы Мичурина за один день были срезаны более 70 веток гортензий.

— Друзья, давайте будем сохранять красоту вокруг нас, ценить труд, беречь цветы, газоны и деревья, — обращаются к горожанам работники дирекции.

Ранее редакция сообщала о том, что 100 белых роз украли с места гибели девушки на Красном проспекте в Новосибирске.