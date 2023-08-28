Грибники Новосибирска открыли сезон опят

Благоприятная погода в августе подарила любителям тихой охоты хороший урожай грибов. Многие горожане с удовольствием проводят выходные дни в лесу, а потом в социальных сетях хвалятся полными корзинами.

После богатого сбора груздей начался сезон опят.

Подписчики сообщества «Грибы и грибные места Новосибирска» сообщают, что обнаружили большие грибницы опят в районе Колыванской стеллы и в Кудряшах.

Микологи отмечают, что наш регион богат на этот вид грибов. Растут опята в основном на березах и осинах, а также на мертвых деревьях хвойных пород. Сами грибники отмечают, что можно собрать целый мешок урожая с одного трухлявого пня.

Ранее редакция писала о тайных местах Новосибирской области, где растет много грибов.