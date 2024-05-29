Рекламодателям

В этом году Новосибирск может купить пятивагонный состав метро

  • 29/05/2024, 13:19
Автор: Юлия Данилова
В этом году Новосибирск может купить пятивагонный состав метро
Об этом деликатно сказал главный финансист мэрии Александр Веселков.

Очередные поправки в городской бюджет 2024 года на сессии озвучил начальник департамента финансов мэрии Александр Веселков. В этом перечне было финансирование проектирования метро в размере 180 млн рублей. Эти средства город не использовал в 2023 году.

Депутат Светлана Каверзина* (*Признана Минюстом РФ иностранным агентом. — Ред.) поинтересовалась как решается вопрос с заменой электропоездов метро.

— В 2024 – 2026 годах мы должны списывать по 4 вагона в год. Это техническая необходимость и мы не можем продолжать их использовать. Новый вагон стоит порядка 500 млн рублей, то есть на четырехсоставный поезд нужно около 2 млрд рублей в год. Как решается этот вопрос? — поинтересовалась Каверзина*.

Александр Веселков пояснил, что правительство области и мэрия занимаются этой проблемой.

— Скорее всего в этом году, деликатно скажу, один пятивагонный состав… мы начнем. Мы знаем эту проблему, и занимаемся ей, — сообщил чиновник.

На замену электропоездов в метро Новосибирска нужны 26 млрд рублей

На замену электропоездов в метро Новосибирска нужны 26 млрд рублей

Напомним, в конце 2023 года Константин Васильев, который на тот момент был начальником департамента транспорта мэрии, сообщал, что в депо МУП «Новосибирский метрополитен» 26 составов. В последнем предложении, которое он получал, пятивагонный состав стоил 1 млрд рублей, то есть для обновления парка на тот момент было необходимо 26 млрд.

В феврале 2023 года в хоте ежегодного отчета Анатолий Локоть, на тот момент мэр города, сообщал депутатам о планах обновления десяти пятивагонных составов. При этом он не уточнял источники финансирования этого обновления.

Ранее редакция сообщала о том, что белорусских строителей метро хотят пригласить для строительства подземки в Новосибирске.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

78

Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : метро в Новосибирске


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHX2ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHfpЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHSXЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHScЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHHjЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHpjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Игорь Белокобыльский, генеральный директор компании «Стрижи»

Игорь Белокобыльский: На рынке недвижимости Новосибирска после 1 июля будет грусть и тоска

Третий квартал для новосибирского рынка недвижимости в целом ожидается не очень ресурсным.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
8 человек с штрафами за административные нарушение нашли на станции в Новосибирске
29/05/24 15:19
Право&Порядок
Грибники в ужасе убежали от медвежонка в Тогучинском районе
29/05/24 13:33
Происшествия
В этом году Новосибирск может купить пятивагонный состав метро
29/05/24 13:19
Власть Город
Юрий Похил получил звание «Почетного жителя Новосибирска»
29/05/24 12:43
Власть Общество
Неизвестные сломали аттракцион, открывшийся в День Победы под Новосибирском
29/05/24 12:40
Происшествия
«Ни милосердия, ни сострадания»: 105 сотрудников ГЭТ Новосибирска пожаловались на руководство в мэрию
29/05/24 12:38
Город Транспорт
Более 60 километров дорог Новосибирска будут отремонтированы в этом году
29/05/24 12:28
Власть
Родители привезли в больницу Новосибирска пьяного 13-летнего ребенка и устроили дебош
29/05/24 12:12
Происшествия
Жительница Новосибирской области избила должницу и забрала у нее серьгу с телефоном
29/05/24 11:58
Общество
«Пираты никуда не делись»: Новосибирцы поделились своими патентными историями
29/05/24 11:56
Бизнес
Службы начали устранять последствия дождя и ветра в Новосибирске
29/05/24 11:37
Город
«Как нас это спасет?»: хостел с мигрантами в Новосибирске огородили глухим забором
29/05/24 11:10
Право&Порядок
Неизвестные устроили стрельбу по авто во дворе под Новосибирском
29/05/24 11:05
Происшествия
В суд направлено дело уроженца Хакасии о ДТП, повлекшем смерть человека в Новосибирске
29/05/24 11:02
Право&Порядок
Депутатов Новосибирска пригласили на стройку четвертого моста в июне
29/05/24 10:58
Бизнес Власть
Бастрыкину доложат о мигрантах, заселивших 5-этажное общежитие в Новосибирске
29/05/24 10:02
Право&Порядок
Сын экс-депутата Алтайского края Александр Бушков осужден за пьяное ДТП в Новосибирске
29/05/24 9:49
Право&Порядок
В Новосибирске ремонт Октябрьского моста выполнен почти на 50%
29/05/24 9:36
Власть Город
Штраф за аншлаг на борту получила авиакомпания в Новосибирске
29/05/24 9:28
Общество
Частный парк «Новосиб» остался в реестре промпарков страны
29/05/24 8:30
Бизнес
Популярное
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
Новости компаний
Сибиряки отдохнули в кафе и ресторанах на 46 млн СберСпасибо
29/05/24 12:36
Банк Уралсиб вошел в Топ-5 кредитных карт с длинным льготным периодом
29/05/24 9:00
Как получать кешбэк до 60 000 ₽ в год и милями без ограничений
29/05/24 8:00
Карта Mir Supreme Уралсиба вошла в Топ-10 лучших премиальных карт
28/05/24 9:00
Как пользоваться эквайрингом бесплатно
27/05/24 9:00
Банк Уралсиб возглавил рейтинг самых выгодных банков для открытия вклада
24/05/24 15:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска