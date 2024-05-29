В этом году Новосибирск может купить пятивагонный состав метро

Очередные поправки в городской бюджет 2024 года на сессии озвучил начальник департамента финансов мэрии Александр Веселков. В этом перечне было финансирование проектирования метро в размере 180 млн рублей. Эти средства город не использовал в 2023 году.

Депутат Светлана Каверзина* (*Признана Минюстом РФ иностранным агентом. — Ред.) поинтересовалась как решается вопрос с заменой электропоездов метро.

— В 2024 – 2026 годах мы должны списывать по 4 вагона в год. Это техническая необходимость и мы не можем продолжать их использовать. Новый вагон стоит порядка 500 млн рублей, то есть на четырехсоставный поезд нужно около 2 млрд рублей в год. Как решается этот вопрос? — поинтересовалась Каверзина*.

Александр Веселков пояснил, что правительство области и мэрия занимаются этой проблемой.

— Скорее всего в этом году, деликатно скажу, один пятивагонный состав… мы начнем. Мы знаем эту проблему, и занимаемся ей, — сообщил чиновник.

Напомним, в конце 2023 года Константин Васильев, который на тот момент был начальником департамента транспорта мэрии, сообщал, что в депо МУП «Новосибирский метрополитен» 26 составов. В последнем предложении, которое он получал, пятивагонный состав стоил 1 млрд рублей, то есть для обновления парка на тот момент было необходимо 26 млрд.

В феврале 2023 года в хоте ежегодного отчета Анатолий Локоть, на тот момент мэр города, сообщал депутатам о планах обновления десяти пятивагонных составов. При этом он не уточнял источники финансирования этого обновления.

Ранее редакция сообщала о том, что белорусских строителей метро хотят пригласить для строительства подземки в Новосибирске.