Группа Самолет опротестовывает проект КРТ в Советском районе Новосибирска

Первым жалобу на то, что документация о торгах противоречит отдельным нормам Градостроительного кодекса Российской Федерации, что нарушает порядок проведения торгов и может привести к необоснованному ограничению конкуренции при их проведении, подала компания ООО «Специализированный застройщик «Расцветай на Гоголя». В жалобе также отмечалось, что неправомерное установление ряда спорных положений документации рассмотренных торгов могло повлечь неисполнимость заключенного договора о развитии территории, это отразилось бы на правах граждан, жильцов.

В итоге 2 октября комиссия УФАС приняла решение выдать департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска предписание о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации и проведения процедуры торгов. Также было принято решение передать материалы жалобы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении организатора торгов к административной ответственности.

3 октября ситуацию с КРТ взяла на контроль прокуратура Новосибирской области.

Сегодня УФАС рассмотрело еще одну жалобу на конкурс КРТ в микрорайоне Щ — от ООО «СЗ «Проект-С-28». Редакции Infopro54 пояснили в УФАС, что жалоба признана обоснованной, так как направлена по тем же основаниям, что и первая. При этом предписание мэрии было решено не выдавать, потому что оно уже было направлено по итогам заседания 2 октября.

Напомним, предметом спорных торгов является комплексное развитие территории жилой застройки по ул. Российской, ул. Героев Труда, ул. Рубиновой и по ул. Иванова в Советском районе площадью 41053 кв. м и по ул. Российской, ул. Рубиновой, ул. Шатурской, ул. Гнесиных.

По данным Seldon.basis , учредителем ООО «СЗ «Проект-С-28» является ООО «Самолет-Регионы», которая входит в ПАО «ГК «Самолет». Компания создана в августе 2023 года, директор компании — Борис Кондратьев, уставный капитал — 10 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия намерена оспаривать решение УФАС в суде.