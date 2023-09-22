Стало известно об отношении мэра Новосибирска к группе Rammstein

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о своем отношении к немецкой рок-группе Rammstein. Об это стало известно во время встречи с прессой.

Анатолий Локоть сказал, что не знаком с творчеством Rammstein.

— Никак, не знаком, — сказал мэр.

Напомним, что запланированный на 21 сентября концерт оркестра CAGMO с композициями группы Rammstein в Новосибирске отменили. Сибирская правозащитная группа «Радетель» требовала запретить концерт оркестра CAGMO «Симфония Rammstein». Группа отправила обращение к мэру Новосибирска.

Rammstein — немецкая метал-группа, образованная в январе 1994 года в Берлине. Музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метал. Основные черты творчества группы: специфический ритм, в котором выдержана большая часть композиций, и эпатирующие тексты песен. Особую известность группе принесли сценические выступления, часто сопровождаемые использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде. Состав группы ни разу не менялся.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Локоть прокомментировал желание Академгородка стать самостоятельным.