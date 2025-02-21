Гробы найдены на новосибирском мусорном полигоне

Деревянные гробы с информацией об усопших, которые появились, предположительно, на Левобережном полигоне в Новосибирской области, снял на видео водитель мусоровоза.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс в СМИ и социальных сетях. На крышке одного из гробов был прикреплен листок с данными об усопшем.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на «САХ», гробы относятся к категории крупногабаритных отходов, поэтому их появление на полигоне является обычным делом. Они не часто встречаются на контейнерных площадках Новосибирска, где для крупногабаритного мусора предусмотрены специальные отсеки. Однако иногда их всё же можно увидеть, и тогда водители мусоровозов доставляют их на полигоны.

— Деревянные гробы являются ТКО и могут быть доставлены на полигон, — подчеркнул регоператор.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

— Проверка организована прокуратурой Новосибирской области совместно с военной прокуратурой Новосибирского гарнизона. После установления всех обстоятельств, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что ритуальщики потеряли гроб в лесу под Новосибирском. Находку обнаружил грибник и был шокирован увиденным.