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Набор на целевое обучение педагогов увеличился в 5 раз в Новосибирской области

  • 21/02/2025, 16:35
Набор на целевое обучение педагогов увеличился в 5 раз в Новосибирской области
Если пять лет назад это было порядка 50 человек, в прошлом году поступили уже 250 целевиков

Благодаря государственной поддержке целевого обучения и растущему интересу со стороны абитуриентов и работодателей, в Новосибирской области за последние пять лет наблюдается значительный рост целевого набора на педагогические и иные специальности. Эти и другие аспекты подготовки востребованных специалистов были обсуждены на пресс-конференции 21 февраля.

Одной из задач реализации национальных целей развития России до 2030 года является подготовка высококвалифицированных кадров. Заместитель министра образования региона Роман Каменев отметил, что Правительство Новосибирской области передает в профильные федеральные органы информацию о потребностях в подготовке специалистов, что учитывается при установлении квоты на целевое обучение.

В 2024 году на целевое обучение в вузы региона принято 1317 человек. Заказчики публиковали свои предложения на Единой цифровой платформе «Работа в России», а абитуриенты подавали заявки на эти предложения. Замминистра также добавил, что студенты, заключившие договоры о целевом обучении, получают ежемесячную стипендию в размере пять тысяч рублей из областного бюджета.

Сергей Нелюбов, и.о. ректора Новосибирского государственного педагогического университета, подчеркнул, что подготовка педагогических кадров и закрытие вакансий являются приоритетными задачами региона.

— Механизмы целевого обучения успешно функционируют. За последние пять лет количество абитуриентов, желающих поступить в педагогический университет по целевому набору, заметно возросло. Если пять лет назад их было около 50, то в прошлом году уже 250 человек поступили по целевым направлениям. В настоящее время в НГПУ обучается 1121 студент на целевом наборе. Ключевые преимущества целевого обучения включают отдельный конкурс для абитуриентов, возможность поступления на бюджетные места, гарантированное трудоустройство и различные выплаты для молодых специалистов. Благодаря указаниям губернатора муниципалитетам, в этом году наблюдается активизация со стороны работодателей, таких как директора школ и руководители учреждений дополнительного образования. Количество заявок увеличилось с 500 в прошлом году до 700 на сегодняшний день, — сообщил Сергей Нелюбов.

В ходе пресс-конференции также было отмечено, что в 2025 году произойдут изменения в механизме взаимодействия с работодателями. Формирование квоты на целевое обучение для учебного года 2026-2027 начнется с 1 марта 2025 года.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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