Рекламодателям

В Новосибирске суд приговорил сибирячку к 12 годам колонии за спонсирование ВСУ

  • 29/04/2025, 14:30
В Новосибирске суд приговорил сибирячку к 12 годам колонии за спонсирование ВСУ
Женщина отправляла украинцам деньги на экипировку, боеприпасы и дроны

Россиянка проведет 12 лет в исправительной колонии общего режима за совершенную государственную измену. Такое постановление вынес 29 апреля Новосибирский областной суд. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Долгое время женщина оказывала «спонсорскую помощь» украинским вооруженным силам. Удивительно, но она даже не пыталась скрывать свою деятельность, которую можно приравнять к терроризму. Регулярно с июня 2023 по апрель 2024 годов она переводила деньги со своей личной банковской карты на счета, используемые для оказания финансовой помощи ВСУ. Свои переводы она сопровождала комментариями на украинском языке «доппомощь ЗСУ», «сбор на 50 FPV-дронов для 92 ОМБР»,  «для аэроразведки»,  «для 81 бригады ДШВ», «на тепловизоры», «на экипировку», «на антидроновый щит» и т.д.

Раскрыть преступную схему удалось УФСБ России по Новосибирской области совместно с УФСБ России по Забайкальскому краю и Пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области в июне 2024 года. Сотрудники органов безопасности задержали сибирячку при пересечении границы РФ.

— Следственным отделом УФСБ в отношении жительницы Забайкальского края возбуждено, расследовано и передано в суд уголовное дело по многочисленным эпизодам преступлений, предусмотренных ст. 275 УК России (государственная измена, совершенная в виде финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). Обвиняемая признала свою вину, раскаялась и сотрудничала со следствием, — пояснили в пресс-службе.

Решением суда ей дали 12 лет общего режима. Кроме того она должна заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что бывшему лидеру скинхедов из Новосибирска добавили срок за призывы к терроризму. 

Фото A. Petrova, Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

989

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : госизмена


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Антон Калтыгин, GR-эксперт, ассистент кафедры политологии ИФП НГУ

Антон Калтыгин: GR — не про взятки, а про поиск совпадающих интересов

Попытка решить вопрос с органами власти через деньги — это путь в никуда
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
План развития новосибирского санатория «Речкуновский» утверждается
29/04/25 19:00
Бизнес Власть Туризм
Изучение взрывов поможет предотвратить ЧП в авиации и промышленности России
29/04/25 18:00
Наука Технологии
По поручению мэра подрядчики устранят дефекты на отремонтированных дорогах
29/04/25 17:50
Власть
В преддверии Дня Победы губернатор вручил сибирякам высокие награды
29/04/25 17:35
Власть
Полное лунное затмение и майский звездопад увидят новосибирцы
29/04/25 17:00
Общество
Карантин по бешенству ввели в селе Красноярка Новосибирской области
29/04/25 16:30
Агропром
Новосибирскую торговую сеть готовой еды «Бахетле» хотят обанкротить
29/04/25 16:00
Бизнес
На выходе из нынешнего кризиса строительный рынок сильно изменится
29/04/25 15:00
Бизнес
В Новосибирске суд приговорил сибирячку к 12 годам колонии за спонсирование ВСУ
29/04/25 14:30
Право&Порядок
Программа развития СО РАН готова в первом варианте
29/04/25 14:00
Бизнес Власть Наука
На обследование новосибирского метромоста выделили почти шесть миллионов рублей
29/04/25 13:00
Власть Транспорт
Новосибирские компании выбирают отечественные решения для деловых коммуникаций
29/04/25 12:55
Технологии
Новосибирцы стали чаще заказывать товары для ухода за собой за рубежом
29/04/25 12:00
Бизнес ВЭД Общество
В Новосибирске назвали топ-5 самых дорогих купленных автомобилей
29/04/25 11:30
Компания «Реалстрой» построит здание для новосибирского Технопарка
29/04/25 11:00
Бизнес
Дома в Новосибирске набираются ума и технологичности
29/04/25 10:00
Технологии
Иностранные компании, оставшиеся в Новосибирске, заработали минимум 350 млрд
29/04/25 9:00
Бизнес ВЭД
Самым урожайным на штрафы в Новосибирске стал перекресток на улице Ватутина
28/04/25 20:00
Город Общество Транспорт
Собственник колеса обозрения открывает на набережной Новосибирска кафе
28/04/25 19:00
Бизнес Город
Китайский автопром адаптировался к сибирским морозам
28/04/25 18:00
Общество
Популярное
Больного сокола спасла художница из Новосибирска
29/04/25 15:30
В Новосибирске на дороге с Гусинобродском кладбище пробка
27/04/25 15:30
Новосибирский эпидимиолог рассказал, какие заболевания могут вызывать кашель с кровью
25/04/25 13:30
В Нижегородской области предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии
24/04/25 17:45
Нижегородцы рискуют заразиться сибирской язвой от скелетов у водохранилища
23/04/25 18:45
Новосибирцам советуют приезжать на дачу с масками и перчатками
23/04/25 14:30
Новости компаний
Банк Уралсиб стал партнером региональных конных соревнований
29/04/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса
25/04/25 10:16
Банк Уралсиб принял участие в мероприятиях по финансовой грамотности в Кемеровской области
24/04/25 9:25
Банк Уралсиб рассказал о Топ-8 самых частых покупок по картам
22/04/25 9:10
Новосибирские энергетики поддержали научно-практическую конференцию
18/04/25 9:30
Уралсиб запустил акцию «Отличное решение» для новых бизнес-клиентов
16/04/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска