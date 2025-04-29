В Новосибирске суд приговорил сибирячку к 12 годам колонии за спонсирование ВСУ

Россиянка проведет 12 лет в исправительной колонии общего режима за совершенную государственную измену. Такое постановление вынес 29 апреля Новосибирский областной суд. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Долгое время женщина оказывала «спонсорскую помощь» украинским вооруженным силам. Удивительно, но она даже не пыталась скрывать свою деятельность, которую можно приравнять к терроризму. Регулярно с июня 2023 по апрель 2024 годов она переводила деньги со своей личной банковской карты на счета, используемые для оказания финансовой помощи ВСУ. Свои переводы она сопровождала комментариями на украинском языке «доппомощь ЗСУ», «сбор на 50 FPV-дронов для 92 ОМБР», «для аэроразведки», «для 81 бригады ДШВ», «на тепловизоры», «на экипировку», «на антидроновый щит» и т.д.

Раскрыть преступную схему удалось УФСБ России по Новосибирской области совместно с УФСБ России по Забайкальскому краю и Пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области в июне 2024 года. Сотрудники органов безопасности задержали сибирячку при пересечении границы РФ.

— Следственным отделом УФСБ в отношении жительницы Забайкальского края возбуждено, расследовано и передано в суд уголовное дело по многочисленным эпизодам преступлений, предусмотренных ст. 275 УК России (государственная измена, совершенная в виде финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). Обвиняемая признала свою вину, раскаялась и сотрудничала со следствием, — пояснили в пресс-службе.

Решением суда ей дали 12 лет общего режима. Кроме того она должна заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что бывшему лидеру скинхедов из Новосибирска добавили срок за призывы к терроризму.