В Новосибирске предлагают обменять батарейки на мороженое

25 июня новосибирцы смогут обменять пластиковые крышечки и использованные батарейки на прохладное лакомство. Экомобиль «Спецавтохозяйства» будет работать в Центральном парке, сообщает пресс-служба регионального оператора по вывозу мусора.

Принимаются крышечки с маркировкой «2», «02» или надписью HDPE. Их следует вымыть, высушить и отсортировать по цветам. Также можно сдать щелочные и литиевые батарейки всех типов и аккумуляторы от бытовой техники. Важно: не более 5 кг пластика и батареек от одного человека.

За каждые полкило крышечек или килограмм батареек участники получат вкусное мороженое. В одни руки можно взять до пяти порций.

— Собранное в экомобиль вторсырьё попадёт на переработку. Деньги от продажи крышечек пойдут на покупку слуховых аппаратов для детей с нарушениями слуха, а батарейки утилизируют безопасным способом, — уточнили в АО «САХ».

В 2024 году 257 килограммов батареек и 195 килограммов пластиковых крышек обменяли на ягодный пломбир.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском Евробереге появились автоматы, которые платят за вторсырье. В автомат уже сдали семь тонн вторсырья.