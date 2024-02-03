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«Ты отписан»: 15-летнего подростка поставили на колени и избили в Новосибирске (видео 18+)

  • 03/02/2024, 14:30
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МВД проводит проверку после избиения школьника в Новосибирске
Нападавшие подростки называют себя скинхедами.

В Новосибирске компания подростков избила школьника, залила глаза перцовой жидкостью из баллончика и обрезала волосы. Издевательства и побои агрессоры сняли на видео. Жуткие кадры попали в социальные сети.

На видеоролике окруженный толпой подростков мальчик пытается уладить конфликт, молит о прощении и просит не распылять в глаза перцовку.

— Я извинюсь, на колени встану, только не заливай перцовкой, — уговаривает он своего обидчика.

Ударом ноги агрессор ставит жертву на колени и, со словами «Е*** ставь», целенаправленно распыляет жидкость из баллончика в глаза поверженного.

Школьник бежит в сторону и падает лицом в снег, чтобы избавиться от боли. В это время взбешенный подросток приказывает: «На колени!» и начинает его избивать.

Жертва молит о пощаде, но обидчики непреклонны — к избиению присоединяется второй участник группировки. Он срывает шапку и капюшон со скорчившегося от боли мальчика и ножом рвет волосы с его головы.

Через несколько минут они отпускают финальный пинок в лицо и бросают валяющемуся в снегу  пострадавшему фразу из популярного сериала: «Ты отписан».

Как рассказал Infopro54 источник, знакомый с ситуацией, «суд» над 15-летним Денисом* произошел в частном секторе в Кировском районе города поздним вечером 21 января. Напавшие на Дениса подростки называют себя скинхедами.

 

— Их было несколько человек, один из компании, с которой Денис раньше дружил, вызвал его из дома. На улице школьника уже поджидали остальные «скины». У одного из подростков был нож, которым он потом обрезал Денису волосы за то, что тот клялся матерью в одном из конфликтов ранее, — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Пострадавший обатился в больницу с сильными ожогами глаз, многочисленными гематомами и травмами на лице.

По словам собеседника, родители Дениса в полицию не обращались, а предпочли сами разобраться с обидчиками. Участники избиения уже принесли свои извинения.

Ранее редакция сообщала о том, что четверо подростков напали на 13-летнего мальчика в Первомайском районе Новосибирска. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

*Имя подростка изменено.

Фото: социальные сети.

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Рубрики : Происшествия Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : подростки избиение видео


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