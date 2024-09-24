Группа «ВИС» потребовала почти 11 млн рублей от Минздрава Новосибирской области

Группа «ВИС» в лице ООО «Седьмая концессионная компания» обратилась в суд с иском к Минздраву Новосибирской области. Сумма иска 10,8 млн рублей. Детали иска пока не уточняются. Напомним, эта «дочка» «ВИС» строит в Новосибирске семь поликлиник в рамках ГЧП.

В начале сентября ГК «ВИС» сообщала, что управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска выдало разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники №2, которая расположена на улице Виталия Потылицына. Пресс-служба ГК «ВИС» также отмечала, что готовность поликлиники №27 составляет более 90%. Завершению работ на объекте мешают сорванные МП «МетроМиР» на 6,5 месяцев сроки по подключению объекта к системе городской канализации. Готовность ещё трёх объектов сегодня оценивается от 30% до 50%, где полностью возведены каркасы зданий.

Стоит отметить, что в суде также рассматривался иск к «Седьмой концессионной компании» к МП «Метро МиР» на 16,9 млн рублей. Речь идет о переплате по договору о технологическом присоединении к сетям централизованной канализации. В августе компания получила исполнительный лист на взыскание средств с муниципального предприятия.

При этом Минздрав области с 2022 года уже подал четыре иска к «Седьмой концессионной компания». По иску от 2022 года суд постановил взыскать с подрядчика 600 тысяч рублей штрафа. Изначально иск заявлялся о взыскании неустойки в 54,6 млн рублей. Решение суда устояло в кассации.

В 2024 году Минздрав подал к «дочке» ГК «ВИС» уже три иска. В одном ведомство просит суд обязать подрядчика разработать и предоставить на согласование перечень ключевых этапов строительства, соответствующих в части сроков, порядка реализации мероприятий по строительству согласованным сторонами соглашения графикам строительства, проектной документации и требованиям соглашения, а также согласовать в порядке, предусмотренном соглашением, указанный перечень ключевых этапов строительства. Суд отказал в удовлетворении этого требования оно устояло в кассации.

По второму иску Минздрав пытался взыскать с «Седьмой концессионной компании» 8,6 млн рублей, как неустойку в связи с задержкой ввода в эксплуатацию поликлиники №7. По контракту, ее нужно было запустить в июне 2023 года, фактически она начала работать в марте 2024. Суд счел доказательства истца обоснованными и обязал компанию выплатить 8,6 млн рублей.

По третьему иску Минздрав выставил подрядчику счет на 13,4 млн рублей. Детали спора пока не уточняются.

Ранее редакция сообщала о том, что группа «ВИС» заплатит 7,3 миллиона рублей за срыв сроков строительства четвертого моста.