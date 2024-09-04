Вторая ГЧП-поликлиника в Новосибирске получила разрешение на ввод

Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска выдало разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники №2, которая расположена на улице Виталия Потылицына, сообщила пресс-служба ГК «ВИС». Поликлиника рассчитана на 967 посещений в смену и будет обслуживать жителей Октябрьского района.

— Строительство поликлиники было завершено ещё в ноябре 2023 года. С этих пор в здании проходили пуско-наладочные работы и испытания оборудования, устранялись замечания сотрудников стройнадзора, которые провели несколько проверок, — ранее поясняли в компании.

Напомним, поликлиника возводится в рамках ГЧП-соглашения. Первую из 7 ГЧП-поликлиник ГК «ВИС» сдала в марте — №7 на ул. Пролетарской (рассчитана на 921 посетителя за смену.).

Пресс-служба ГК «ВИС» также сообщала, что готовность поликлиники №27 составляет более 90%. Завершению работ на объекте мешают сорванные МП «МетроМиР» на 6,5 месяцев сроки по подключению объекта к системе городской канализации. Готовность ещё трёх объектов сегодня оценивается от 30 до 50 %, где полностью возведены каркасы зданий.

Ранее редакция сообщала о том, что группа «ВИС» ускорила работы по строительству ГЧП-поликлиники №16 в Новосибирске после возобновления финансирования.