Власти ищут нового подрядчика для ремонта Димитровского моста в Новосибирске

Власти Новосибирска ищут другого подрядчика для ремонта Димитровского моста.
На аппаратном совещании в мэрии начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев сообщил, что в настоящее время проводится претензионная работа по отношению к компании ООО «СК «Дороги Сибири», которая работает на объекте.
Он также отметил, что на текущей неделе будут завершены все процедуры, связанные с расторжением контракта, и на данный объект будет привлечён новый подрядчик.
Напомним, что ремонт Димитровского моста стартовал весной 2024 года. Подрядчиком выступила компания «СК «Дороги Сибири». В ходе выполнения работ неоднократно возникали вопросы к подрядчику.
На июльской сессии регионального парламента заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов сообщил, что муниципалитет направил компании уведомление о расторжении контракта на ремонт моста. Однако позднее мэрия отозвала предупреждение об одностороннем разрыве договора.
Ранее редакция сообщала о том, что ремонт Октябрьского моста обещают закончить до конца года.
Источник фото: Телеграм-канал мэрии Новосибирска
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