Рекламодателям

Группа ВТБ: доход от новых ставок по депозитам покроет платёж по ипотеке

  • 04/03/2022, 10:57
ВТБ сообщает клиентам о дополнительной выгоде от размещения средств на депозитах, ставки по которым существенно выросли на этой неделе в крупнейших банках.

Новости бизнесаНа фоне резкого роста доходности по ним заёмщики с уже оформленной ипотекой могут сэкономить на её обслуживании. По расчетам аналитиков, доходность по вкладам более 20% годовых компенсирует до трех ежемесячных платежей по кредиту.

Клиенты, которые оформили ипотеку несколько лет назад, смогут существенно сэкономить на ежемесячных платежах. Согласно законодательству, никаких изменений в действующие договоры по жилищным кредитам вносить нельзя. Это значит, что процентная ставка остаётся неизменной. При этом ставки по сберегательным продуктам в крупнейших банках на этой неделе фактически удвоились. Например, ВТБ предлагает разместить вклады в рублях на 6 месяцев под 21% годовых, в долларах под 8%, в евро под 7%.

Это позволит ипотечным заёмщикам разместить свободные средства на депозите под повышенный процент и получить возможность обслуживать свой кредит за счёт процентного дохода. Так, если заёмщик купил в 2020 году квартиру за 5 млн рублей с первым взносом 15%, по ставке 8% и на 18 лет, то его ежемесячный платёж составит примерно 37 тысяч рублей. Если клиент сейчас разместит на депозите 1 млн рублей под 21%, то через полгода сможет заработать больше 100 тысяч рублейЭто позволит ему полностью покрыть почти три платежа по ипотеке.

При стоимости квартиры 10 млн рублей и тех же условиях по кредиту ежемесячный платёж составит около 74 тысяч рублей. Таким образом, за счёт процентного дохода по вкладу заёмщик сможет покрыть примерно треть ежемесячного расхода на ипотеку.

Ранее ВТБ (ПАО) также повысил до 21% базовую ставку по накопительному счёту «Сейф», который позволяет гибко управлять сбережениями и получать доходность на уровне лучших ставок по депозитам. С момента запуска продукта в декабре клиенты ВТБ открыли порядка 400 тыс. таких счетов, в том числе 130 тыс. — после повышения ставки 28 февраля. Для клиентов, у которых уже открыт накопительный счёт «Сейф», ставка повысится автоматически.

372

Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : финансы санкции депозиты ВТБ


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

В Сибирь завезли 116 тонн цветов

02/03/2022, 15:47

Объемы торговли Сибири со странами Евразийского экономического союза выросли в 1,5 раза

02/03/2022, 10:31

Власти продлили сроки работы четырех ТОР в Кузбассе

01/03/2022, 16:33

Актуальный разговор

Интервью

«Когда ты превращаешь панику в цифры про свою компанию, то понимаешь, что с этими страхами можно работать»

Все материалы
Лента новостей

Волейбольный центр «Локомотив–Арена» получил скоростной LTE-интернет МТС

04/03/2022, 11:49

При строительстве СКИФа используют опыт Объединенного института ядерных исследований

04/03/2022, 10:42

Хватит ли песка и щебня на ремонты 2022 года?

04/03/2022, 10:31

Новосибирские ученые создадут прототип универсального хирургического стола

04/03/2022, 09:55
Популярное

Российский миллиардер второй раз предложил перенести столицу в Сибирь

03/03/2022, 19:23

Кошкам из России запретили принимать участие в международных выставках

03/03/2022, 14:33

Финансовый прогноз на март 2022 для всех знаков Зодиака

02/03/2022, 14:50

Это упражнение поможет справиться со стрессом и тревогой

01/03/2022, 18:19

На 80% вырос средний чек на технику и электронику в России

01/03/2022, 15:27

Оптовики подняли закупочные цены для аптек до 25%

01/03/2022, 13:08

Disney приостановит поставки фильмов в российские кинотеатры из-за ситуации на Украине

01/03/2022, 12:33
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Планирование преемственности: основные аспекты
24/02/22, 14:47

Новости компаний

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам

04/03/2022, 11:43

Сибирякам предлагают бесплатно оформить карту «Мир»

03/03/2022, 18:04

«Ростелеком» строит цифровую инфраструктуру в школах Новосибирской области

03/03/2022, 10:53

Банк Уралсиб запустил акцию для малого бизнеса «Активный клиент 3.0»

03/03/2022, 10:23

Как Вы оцениваете дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» в стиле конструктивизма?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Интернет-магазин Алёнка

Экономика

Новости Новосибирска

Новосибирские власти заверяют, что в регионе достаточно продовольствия

Для экспортеров Новосибирской области открыли «горячую линию»

«Магнит» дополнительно ограничил наценку на ряд социально значимых товаров

Сервис «Яндекс-еда» заявил об утечке базы данных клиентов

Ремесленникам помогут выйти на новые рынки

Финансы

Новости Новосибирска

За полгода новосибирцы открыли 300 тысяч брокерских счетов

Клиенты ВТБ разместили на вкладах и накопительных счетах 900 млрд рублей

Кто больше? Банки соревнуются в повышении ставок

«Дядю Дёнера» суд обязал рассчитаться с держателями облигаций

Новосибирцы могут столкнуться с новой схемой телефонного мошенничества

Политика

новости Новосибирска

За несанкционированные акции от 8 до 15 лет

Новосибирские атлеты не смогут принять участие в зимних Паралимпийских играх в Пекине

Двое новосибирских военнослужащих погибли в спецоперации на Украине

Консульство Украины покидает Новосибирск

Чемпионата мира по волейболу в России тоже не будет

Недвижимость

новостройки в Новосибирске

ДОМ ALMOND: функциональность и комфорт в центре Новосибирска

Новосибирск предлагают расширить до Северного объезда

Андрей Травников не исключил перенос Молодежного чемпионата мира по хоккею

Земельные участки во втором поясе водоохранных зон теперь можно оформить в собственность

Новосибирцы активно покупают новостройки и берут недвижимость в ипотеку

Технологии

новости Новосибирска

При строительстве СКИФа используют опыт Объединенного института ядерных исследований

В Новосибирске планируют создать промышленные образцы сверхчувствительного наносенсора

В области создают интеллектуальную транспортную систему

Компания бизнес-инкубатора «Гараж» стала резидентом «Сколково» с антимикронаушником

Новосибирских инноваторов пригласили в московский кластер

Телекоммуникации

Новости бизнеса

Волейбольный центр «Локомотив–Арена» получил скоростной LTE-интернет МТС

Новосибирцы больше всего смотрели хоккей на зимних играх в Пекине

МегаФон запустил тариф для детей «МегаФон Kids»

В МегаФоне узнали, что дарят влюбленные новосибирцы

МегаФон запустил звонки по VoLTE в международном роуминге

Агропром

Новости Новосибирска

Дефицита гречки в Новосибирской области нет

Экспорт сельхозкультур из Новосибирской области ограничивать пока не планируют

Посевная 2022 года уже обойдется новосибирским аграриям на 50% дороже, чем годом ранее

Новосибирская компания создает кластер на юге России

В сельхозорганизациях области на 30% выросло поголовье свиней

Транспорт

новости Новосибирска

Хватит ли песка и щебня на ремонты 2022 года?

В Академгородке построят магистраль

Движение через Октябрьский мост не будет останавливаться

Whoosh на 50% увеличит парк самокатов в Новосибирске

В области создают интеллектуальную транспортную систему

Медицина

новости Новосибирска

В Новосибирской области возобновляют диспансеризацию

Эндоскопия. Чтобы не пропустить заболевание

Дни красоты в санатории «Рассвет»

Весенний подарок: экспресс-обследование для прекрасных дам

Кому противопоказана физиотерапия? Развеиваем мифы

Авто

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

Туризм

Новости Новосибирской области

Новосибирская область претендует на статус флагмана медицинского туризма

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Общество

новости Новосибирска

В Новосибирской области возобновляют диспансеризацию

За несанкционированные акции от 8 до 15 лет

Новосибирские власти заверяют, что в регионе достаточно продовольствия

Новосибирские атлеты не смогут принять участие в зимних Паралимпийских играх в Пекине

Двое новосибирских военнослужащих погибли в спецоперации на Украине

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска