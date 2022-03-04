Airbnb закрывает сервис в России

Онлайн-площадка краткосрочной аренды частного жилья по всему миру Airbnb решила приостановить деятельность в России и Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании.

На своём сайте сервис призывает арендаторов бесплатно размещать беженцев.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.