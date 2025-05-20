Группу «Ленинград» в Новосибирске письменно обяжут соблюдать законы

Участники группы «Ленинград» дадут письменное обещание соблюдать законы РФ перед концертом в Новосибирске, который активисты пытались отменить.

— На концерт музыкальной группы «Ленинград» установлены возрастные ограничения 18+, в зоне контроля билетов будет организована обязательная проверка оригиналов паспортов. Также дополнительно перед началом концерта артист подписывает гарантийное письмо, в котором обязуется соблюдать действующее законодательство РФ, — сообщили в правительстве области ТАСС.

В пресс-службе отметили, что предложения о запрете концерта поступали в министерство культуры и министерство физической культуры и спорта региона. Областные власти Новосибирской области не выступают организаторами концерта.

В конце мая «Ленинград» выступит в Новосибирске с шоу. Активисты Новосибирского координационного совета против общественной безнравственности требуют запретить выступления из-за ненормативной лексики, пропаганды алкоголя и курения, а также подрыва авторитета родителей.

Ранее редакция сообщала о том, что общественники Новосибирска потребовали отменить концерты «Ленинграда». Информация об этом опубликована на сайте Координационного совета по защите общественной морали, культуры и традиционных семейных устоев.