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Почти на четверть упал в 2025 году вывод новых квартир на рынок в Новосибирске

  • 20/05/2025, 15:00
Автор: Оксана Мочалова
Почти на четверть упал в 2025 году вывод новых квартир на рынок в Новосибирске
За два года сокращение еще больше — 47%

В апреле 2025 года застройщики Новосибирской области вывели на рынок 3 351 квартиру общей площадью 170,3 тыс кв. метров. По этому показателю регион занимает 10 строчку рейтинга. Об этом сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев. Для сравнения, в 2024 году за аналогичный период было выведено 5058 квартир, а в 2023 году — 7071 квартира.

— К апрелю 2024 года снижение составило 34% в количестве квартир и 31% к суммарной площади квартир. Падение к совокупной площади новых квартир относительно апреля 2023 года составило 50%, а к их числу — 58%, — констатирует он.

Если сравнивать показатели за первые четыре месяца, по подсчетам аналитика, сокращение выведенных квартир составляет 24,4% по сравнению с 2024 годом и 47% — по сравнению с 2023-м.

Николаев отмечает, если в России неприятный тренд на сокращение числа новых проектов продолжается около полугода (с начала года снижение составило 18%, а по сравнению с прошлым годом — 3,1%), то в Новосибирской области — оно заметно уже на протяжении полутора лет.

— На сайте УАСИ Новосибирска (Управление архитектурно-строительной инспекции г. Новосибирска —Ред.) на долю новых разрешений на строительство приходится от 5% до 10%. В условиях затоваренности рынка и тренда на снижение продаж, массового старта новых проектов ожидать не приходится, — считает аналитик.

Напомним, коэффициент соотношения распроданности и строительной готовности квартир у застройщиков на конец марта в Новосибирской области составлял 63%, в целом по регионам Сибири — 67%, по России — 74%. Зона риска начинается с показателя менее 70%.

При этом в регионе продолжается монополизация строительного рынка. Судя по данным, приведенным Николаевым, на топ-5 застройщиков региона приходится 38,8% строительного задела.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске в апреле на 8% упало количество сделок по продаже апартаментов. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : новые объекты недвижимости недвижимость


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