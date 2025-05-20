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Концепцию автодрома «Сибирское кольцо» раскрыли в Новосибирске

  • 20/05/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
Концепция автодрома «Сибирское кольцо» в Новосибирске раскрыта
На этой площадке планируют развивать автоспорт и мотоспорт

Концепция центра технических видов спорта «Сибирское кольцо», который планируется построить на улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска, разработана. Автодром находится в собственности спортивной школы технического, экстремального и интеллектуального спорта (МБУ «СШ ТЭИС»). Об этом сообщили «Новосибирские новости» со ссылкой на управление физической культуры и спорта мэрии. Сейчас идет оформление документов для передачи школе участка в бессрочное пользование. Для обеспечения безопасности вокруг автодрома установят забор. Сейчас объявлены торги на установку конструкции.

На участке возведут трассы и подготовят площадки для вспомогательных помещений. На автодроме планируют развивать автомобильные и мотоциклетные виды спорта, а также велосипедный спорт. Среди автомобильных дисциплин — автокросс, ралли-кросс, картинг, драг-рейсинг и дрифт. В программе соревнований — мотокросс, спидвей и мототриал. Также предусмотрены зоны для роллер-спорта и скейтбординга.

Напомним, проектирование скоростной трассы «Сибирское кольцо» в Новосибирске началось в 2008 году, частично были проведены земельные работы. Предполагалось, что «Сибирское кольцо» будет включать в себя гоночное кольцо, трибуны, помещения для ремонта и обслуживания автомобилей (пит-боксы), пресс-центр, медицинский блок, вертолётную площадку, административное здание, а также трассы для дрэг-рейсинга, мотокросса и других технических видов спорта. Первые соревнования планировалось провести в июле 2015 года. Ориентировочный объем инвестиций в ценах 2008 года оценивался в 3 млрд рублей. Проект заморожен. В 2017 году представители Новосибирской федерации автомобильного спорта рассказали, что ищут инвесторов для поэтапной реализации проекта.

В октябре 2020 года мэрия расторгла договор аренды с ООО «Сибирское кольцо». В декабре на пресс-конференции мэр сообщил, что муниципалитет ищет новые проекты, связанные с развитием технических видов спорта, на эту площадку. Он подчеркивал, что под жилую застройку эта территория не подходит так как находится в зоне отчуждения ТЭЦ-5.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 30 января 2025 года компания «Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» вышла на конкурсное производство. Информация об этом размещена на сайте суда.

Ранее редакция сообщала о том, что суперсовременный автодром построят около Хилокского жилмассива в Новосибирске. Такого уровня площадок в городе сегодня нет.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : строительство автодром


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