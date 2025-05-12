Общественники Новосибирска потребовали отменить концерты «Ленинграда»

Новосибирский Координационный совет по защите общественной морали, культуры и традиционных семейных устоев обратился к местным органам власти с требованием запретить выступления группы «Ленинград». Информация об этом опубликована на сайте совета.

Выступления группы «Ленинград» запланированы в городе на ЛДС «Сибирь-Арена» 29, 30 и 31 мая 2025 года.

Как указано в обращении, «музыкальный коллектив славится своим публичным сквернословием, оскорблениями общественной нравственности и пропагандой алкоголя и курения. В песнях и музыкальных клипах нередко можно найти неуважительное отношение к образам христианской веры, нарушение закона о государственном языке, пропаганду алкоголя и вседозволенного поведения».

— На основании изложенного, требуем от вас решительного, высокого патриотического поступка — отмены в Новосибирске концертов группировки «Ленинград»! — сказано в тексте обращения.

В том числе, было отмечено, что в 2016 и 2018 годах суды Новосибирска дважды назначали административные штрафы организаторам концертов музыкальной группы за использование нецензурной лексики во время выступлений в ЛДС «Сибирь».

Ранее редакция сообщала о том, что организаторов концертов в России обяжут страховать зрителей. Подобные предложения звучат уже не в первый раз.