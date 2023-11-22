«Сибирь» показала первую тренировку Худобина в Новосибирске (видео)

Голкипер Антон Худобин вернулся в высшую лигу КХЛ. Спортсмен оставил красноярский «Сокол» ради того, чтобы побороться за победу в плей-офф.

В социальных сетях опубликовали видео с первой тренировки вратаря. Болельщики новосибирского клуба возлагают на Антона большие надежды.

― Помимо «Сибири», у нас был вариант с «Адмиралом», но мы отклонили это предложение. Думаю, после подписания Антона основной вратарь Красоткин может многое для себя почерпнуть. У Худобина большой опыт, он готов помочь команде в любой экстремальной ситуации. Так как у «Сибири» задачи высокие, они выбрали именно его, поскольку ещё одного игрока такого уровня на рынке и близко не было, ― прокомментировал Metaratings.ru. агент хоккеиста Александр Черных.

Также представитель отметил, что его подопечный не ориентировался на огромную зарплату. Кстати, стоимость контракта с Худобиным не разглашается, но в чате болельщиков активно обсуждается, что приобретенный голкипер заработает 7 млн рублей до концы сезона.

Напомним, что сегодня, 22 ноября, «Сибирь» примет у себя в гостях соперников из «Сочи». У команды есть отличный шанс вырваться вперед и подняться в рейтинге таблицы Восточной конференции.