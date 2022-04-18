Группы продленного дня станут частью процесса обучения в российских школах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата начала рассматривать законопроект о регулировании работы групп продленного дня в школах. Их намерены сделать частью обучения. Об этом Володин написал в своем официальном Telegram-канале.

Он заявил о внедрении групп продленного дня в образовательный процесс в школах. Он напомнил, что согласно инициативе, решение об открытии групп станут принимать образовательные организации, опираясь на пожелания родителей. Кроме присмотра за школьниками, на группах будет «осуществляться подготовка к учебным занятиям, проводиться кружки и секции, культурные мероприятия и другие».

— Для снижения родительской платы устанавливается право регионов на дополнительное финансирование групп продленного дня, — добавил Володин.

Спикер Госдумы также заявил, что федеральные нормы должны гарантировать создание групп продленного дня в школах.