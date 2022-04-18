Рекламодателям

«Нужны не «вертолетные деньги», нужно дать электорату понять, что у них будет возможность зарабатывать»

Геннадий Ляскин, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономической теории:
  • 18/04/2022, 14:43

— Мы видим тенденцию разворота России лицом к азиатским партнерам. Как это повлияет на экономику России в частности и на мировую в целом?

новости Новосибирска— Мы сейчас являемся свидетелями тектонических экономических преобразований, и однозначно ответить на этот вопрос коротко невозможно. Мы наблюдаем распад системы глобализма по неолиберальной модели, лидером которой были и остаются США. Колоссальные связи России с западными компаниями оборваны. Они будут налаживаться с корпорациями, принадлежащими Китаю и развитым странам юго-восточной Азии, с тесными политическими партнерами России.

Западные компании освободили ряд рынков, и эти рынки будут частично заменяться за счет азиатских партнеров, частично — российскими производителями. Следует ожидать кризисного периода, в течение которого будет переформатироваться рынок, структура производства в России. Для этого нужна соответствующая политика, и надо ждать новых преобразований политико-экономических союзов.

Я надеюсь, что объем добавленной стоимости, который будет производиться в Российской Федерации, и локализация производств товаров увеличатся, особенно высокотехнологичных. Перерабатывающую промышленность нам нужно поднимать на очень высокий уровень, это микроэлектроника, процессорная база, переработка углеводородов и другое. Поскольку доходы в бюджет от продажи нефти нужно будет замещать, необходимо стремительно развивать экономику. Возможно, нас ждет мобилизационный путь развития. Я не уверен, что именно таким путем мы пойдем, но это напрашивается.

— В условиях изоляции возможен профицит бюджета?

— С точки зрения теории профицит бюджет возможен, если правительство решит кардинально сократить расходы и возьмет курс на накопление резервов. Если говорить об изоляции в текущей ситуации, то о ней речи не идет. Слово «изоляция» к нам совершенно неприменимо. Это разрыв экономических связей в значительной степени с группой западных стран. Она очень важная, значительная, но именно изоляции мы не видим.

— Как скоро рынок адаптируется и экономика выйдет из кризиса?

— Мне кажется, мы в него только входим. Это не только речь о России, это глобальный кризис. В самую острую фазу не политического, а именно экономического кризиса мы еще не вошли. Это пока только тучки на горизонте, буря еще не разразилась.

— Как в связи с текущей политической ситуацией будут формироваться федеральные и региональные бюджеты? Какие сферы рискуют остаться без финансирования?

— Я не специалист в этой области. Но очевидно, что бюджеты будут формироваться по политическим приоритетам. Непонятны многие вещи: в каком объеме будут военные расходы, что с резервами — они заморожены, их отобрали? Понятно, что запасы накоплены значительные, но что будет дальше — неизвестно. Здесь очень много политических факторов, от которых будет зависеть конфигурация бюджета. Может, будет поставлена задача мобилизационного развития и все силы бросят на развитие экономики, может, решат компенсировать по типу антикризисного пакета — как во время локдауна, может, на социальную сферу будет упор. Возможно, пострадает инфраструктурное обеспечение. Но это гадание на кофейной гуще. Все это зависит от политических решений.

— Ждать ли россиянам очередного инфляционного скачка?

— Да, безусловно. Инфляционный скачок можно с гарантией пообещать. Тут можно рассмотреть ряд факторов. Во-первых, структурная инфляция, которая тянется еще с прошлого года, с периода локдауна, когда сырьевые товары подорожали на мировом рынке. Мне странно смотреть на многих людей, радующихся подорожанию железа, нефти, газа, мол, как здорово, Россия заработает. Но проблема в том, что это подорожание тянет за собой рост цен на импорт, от которого мы значительно зависим. Соответственно подорожают и товары, что производятся на территории Российской Федерации. Почему подорожало железо? Поднялась цена на мировом рынке. Дорогое сырье на мировом рынке и дешевое в России — так не бывает. Противоречий долго быть не может, рано или поздно цена выровняется.

Во-вторых, упало предложение, в том числе из-за ухода западных компаний. Когда падает предложение, цены растут. Очень многие в такой кризисной ситуации видят для себя нишу. Например, антимонопольная деятельность, связанная с сахаром. Не буду упоминать здесь бренды сетевых магазинов. Было очевидно подорожание товаров, и люди бросились скупать некоторые позиции, а магазины заранее подняли цены. На 20-30% в рамках некоторых позиций или в целом на ассортимент. А люди покупают, потому что деньги сейчас горят. Инфляцию все ждут, все понимают, что происходит. Сейчас ажиотажный спрос схлынул, но в первом квартале люди все сметали с полок. Абсолютно рациональные волны, которые ходят в народе в период кризиса, это неизбежная вещь. Это тоже фактор, подстегивающий инфляцию.

— Не успел бизнес оправиться от кризиса после пандемии COVID-19, как пришли новые вызовы политического свойства. Готовность к катаклизмам у всех разная. Многие международные компании ушли с рынка и освободили место для отечественных производителей, но способно ли предложение удовлетворить спрос?

— Китайские компании готовы удовлетворить спрос очень быстро. С их стороны это происходит осторожно, мягко, но мы видим по некоторым кейсам, например с компанией Huawei: напрямую они не входят в конфронтацию с западными странами, потому что там тоже большие рынки сбыта.

Напрямую потоки китайских брендов под мировыми именами мы не видим и не увидим какое-то время. За год-два освободившиеся ниши будут заполнены существенно. Я на 100% уверен, что многие компании, которые под политическим давлением ушли с российского рынка, вернутся. Все равно это довольно большой канал сбыта на миллионы и миллиарды, и терять его просто так глобальные корпорации не готовы. Кто-то обязательно вернется, кто-то будет продаваться под другим брендом, какие-то компании вернутся через продажу компаний-«прокладок», может, будут перепродавать компании через Китай.

— Как вы считаете, какие меры должны быть приняты, чтобы снять социальную напряженность?

— Текущая социальная напряженность имеет не экономический генезис, а военно-политический. Народ немного выдохнет после того, как закончатся боевые действия текущей спецоперации. Напряженность в социально-экономическом плане может быть снята принятыми программами или даже национальным проектом: о том, что государство поддержит рабочие места, будет всеми силами сохранять бизнес, развивать производства. Об этом ответственные лица в Правительстве говорят постоянно, что есть определенная экономическая стратегия и финансовая подушка. Полностью прежнюю жизнь уже не сохранить, это очевидно. Но нужно поддержать уровень жизни хотя бы по прежним показателям. Это уже делается, но, видимо, пока недостаточно раскручен информационно-пропагандистский маховик. Нужны не «вертолетные деньги», которые дополнительно выделят и просто раздадут населению, нужно дать электорату понять, что у них будет возможность зарабатывать, что экономическая система России сохранится и будет развиваться. Это наш исторический шанс. Это может быть не единая программа, а комплекс мероприятий и последовательная информационная работа с населением. Это лично мое мнение, оно выходит за рамки только экономического измерения.

— А повышение зарплат, пенсий и социальных выплат не сможет значительно снизить напряженность?

— Это всегда разовая вещь, и в условиях инфляции многие будут понимать, что инфляция это съест. А вот когда будет перспектива, когда поверят в финансовую устойчивость, поверят, что экономический блок способен развивать страну, укреплять высокими темпами. Этот кризис — это исторический шанс страны в эпоху пост-девяностых. Этим шансом обязательно нужно правильно воспользоваться. Я сейчас говорю довольно банальные вещи, но люди должны быть уверены, что у них будет работа, что будет развитие, будут производства, будет финансовая устойчивость. Но это не отменяет социальную поддержку со стороны государства слоев населения, которые могут попасть в неблагоприятные условия.

Материал и Фото предоставлены пресс-службой НГУЭУ

498

Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Экономика санкции кризис господдержка бизнес


0
0

Комментировать

пока нет комментариев

Новости компаний

Каталог недвижимости

АО «РЭС» продолжает реконструкцию электросетей региона в рамках инвестпрограммы

18/04/2022, 14:31

У Tele2 самый быстрый интернет в Новосибирске

18/04/2022, 11:17

Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке

18/04/2022, 09:34

Банк «Левобережный» улучшил для клиентов условия бизнес-пакета РКО «Старт»

15/04/2022, 17:58

Актуальный разговор

интервью

Чтобы пройти кризис, даже в самой критической точке нужно ставить задачу: расширяться

Все материалы
Лента новостей

Дмитрию Лобыне вынесен приговор

18/04/2022, 15:50

В областном правительстве перед Пасхой взялись за яйца

18/04/2022, 15:32

Ограничение полетов в 11 аэропортов Юга и Центра РФ продлили до 25 апреля

18/04/2022, 14:24

Контракт на строительство «СКИФа» стоимостью 5,8 млрд рублей подписан

18/04/2022, 13:23

Новосибирская компания разрабатывает методику для измерения запахов

18/04/2022, 13:15

Аграриев лишат господдержки

18/04/2022, 12:28

Какие площадки для продвижения сегодня можно выбрать бизнесу?

18/04/2022, 11:57
Новости Сибири

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новая госпрограмма «Строительство» появится с 1 января 2023 года

Новая госпрограмма «Строительство» появится с 1 января 2023 года

Услуги шиномонтажа в Новосибирске выросли на 25%

C начала спецоперации на Украине в Новосибирской области ликвидировали 726 предприятий малого и среднего бизнеса

ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

На Западно-Сибирской железной дороге резко выросли объемы погрузки

Финансы

новости Новосибирска

У криптовалюты туманные перспективы

В России внепланово проиндексируют пенсии и МРОТ

Дефицит запчастей спровоцирует всплеск случаев мошенничества по ОСАГО

Тревоги и надежды новосибирского рынка недвижимости

ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

Политика

новости Новосибирска

Рядовой депутат-списочник Госдумы заработал больше вице-спикера

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

В конце апреля Заксобрание простится с Валентином Сичкаревым

Губернаторам «развязывают руки»

Экс-депутат ушел в вице-губернаторы, глава минкульта — в образование

Недвижимость

новости Новосибирска

Бизнес-модель торговой недвижимости полностью меняется

Началось строительство нового здания Новосибирского областного суда

Лучшее время для ипотеки: как реально сэкономить 3 млн рублей

В Новосибирске может появиться крупное производство электротехники

Еще одно дело с обманутыми дольщикам дошло до суда

Технологии

новости Новосибирска

Контракт на строительство «СКИФа» стоимостью 5,8 млрд рублей подписан

В новосибирском вузе создали замену зарубежному ПО для нефтедобывающих компаний

В вузе Новосибирска разработали СВЧ-усилители для создания квантового компьютера

В новосибирском вузе придумали как сделать электровелосипед легче и с бОльшим запасом хода

Новосибирцы смогут рассчитаться за проезд транспортной картой в других городах России

Телекоммуникации

Новости бизнеса

В Новосибирске разыграли путевки в финал Всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя»

Санкции загрузили работой сервисные компании

Курс доллара может поднять зарплаты работникам IT-отрасли

МТС совместно с ГИТИС проведут предварительные прослушивания для новосибирских школьников

Грузоперевозки и логистика. Как управлять сотрудниками на дистанте?

Агропром

новости Новосибирска

Аграриев лишат господдержки

В Новосибирской области разработают программу поддержки производителей овощей

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

Непрофильных производителей сельхозтехники обошли господдержкой

Новосибирский исследовательский центр запускает производство ветпрепаратов

Транспорт

Ограничение полетов в 11 аэропортов Юга и Центра РФ продлили до 25 апреля

Ограничение полетов в 11 аэропортов Юга и Центра РФ продлили до 25 апреля

Подрядчик сорвал сроки ремонта путепровода на дороге «Новосибирск-Кочки-Павлодар»

В регионе на минувшей неделе побит рекорд суточной погрузки — почти 95 тыс тонн

Агрегатор такси «Ситимобил» с 15 апреля прекратит работу

Около села Раздольное появится двухуровневая развязка

Медицина

новости бизнеса

Неудобная обувь, активные занятия спортом, стрессы — и вы клиент подолога

Все фейки «об отсутствии в Новосибирске лекарств» направляются в прокуратуру

Возбудители описторхоза подсказали ученым новый метод заживления ран

Новосибирские врачи спасли пациента с фибрилляцией предсердий

Новосибирские ученые получили грант на исследование гипертонии

Авто

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

Туризм

новости Алтая

На Алтае придумали фитнес-маршрут для туристов

Санаторий «Рассвет»: отдыхать на выходных нужно правильно

Региональные предприниматели получат господдержку на развитие туризма

Новосибирским предпринимателям предложили субсидию на модульные гостиницы

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Общество

новости Новосибирск

В областном правительстве перед Пасхой взялись за яйца

Ректор НГУ в 2021 году получал зарплату губернаторского уровня

Семьи погибших в ходе спецоперации новосибирцев получат по 3 млн руб

Мэрия защищает депутата-единоросса от претензий депутата-коммуниста

Две школьницы из Новосибирска и Бердска успешно прошли прослушивание в ГИТИС

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска